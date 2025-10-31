Del 'casi' puñetazo de Toni Freixa, al susto de Tomás Roncero: Así fue la 'Noche de Halloween' del Chiringuito

Ya ha llegado, ya está aquí. La noche de Halloween, la 'Castanyada' en Catalunya, tiene lugar este viernes 31 de octubre y el mundo se prepara para vivir el crepúsculo más terrorífico del año. Decoraciones tétricas y disfraces de los personajes más aterradores inundarán las fiestas y en 'El Chiringuito' no han querido perderse esta festividad señalada.

Por eso, Josep Pedrerol y compañía recibieron en el programa de ayer a los colaboradores de la forma más inesperada posible: con sustos de muerte.

Como si se tratara de la nueva entrega de 'Insidious' o 'Expediente Warren', los diversos invitados esperaron en una sala que se quedaba a oscuras hasta que les llamaran para grabar alguna pieza que se debía emitir durante el programa, aunque lo que no sabían es que formaban parte de una broma con cámara oculta que más tarde se expondría en el programa.

Desde Tomás Roncero, hasta Toni Freixa, pasando por Cristóbal Soria, todos se sometieron al miedo de estar a oscuras escuchando sonidos cercanos no identificables que provenían de Gorka Grande, otro de los integrantes de la redacción, disfrazado con una máscara que daba escalofríos. Así fue la 'Noche de Halloween' del programa.

Los mejores sustos de la 'Noche de Halloween'

"Me cago en los muertos de mi padre... ¿Quieres darle la luz, hostia? ¡Me cago en la madre que me parió!", soltaba el sevillano al someterse a la prueba del programa de fútbol mientras se protegía con lo que tenía a mano sin saber qué había entre la oscuridad.

"¡Dejarse de rollos, que yo no quiero estas cosas!", pedía Soria. Finalmente, encienden la luz y el colaborador ve la escena por un milisegundo antes de pegar un buen grito y salir corriendo.

El caso de Tomás Roncero fue parecido, aunque sin tantas palabras malsonantes. Lo que pensaba que sería un clip promocional para el programa se convirtió en un mal trago: "¿Quién hay ahí?", preguntaba el colaborador después de escuchar un sonido a su lado y antes de que le encendieran la luz con el susto delante.

Además de estos dos, el resto del equipo también se sometió a la misma situación, desde Roberto Morales, hasta María Trisac, así como Fran Garrido o José Luis Sánchez.

Sin embargo, la reacción más viral y destacada de todas es la del excandidato a la presidencia del FC Barcelona en dos ocasiones, Toni Freixa, quien no se estaba para bromas y no dudó en cargar el puño contra quien osara perturbarle, por si acaso tenía que usarlo.

Así, el programa quiso sumarse a la celebración de Halloween, igual que harán muchos de sus espectadores aprovechando que este 2025 la noche cae en viernes y da para un poco de fiesta y jarana.