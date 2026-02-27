Punch, el mono huérfano que se está haciendo viral gracias a su emotiva relación con un peluche

En las últimas semanas, han surgido todo tipo de noticias en relación a uno de esos casos que son capaces de enternecer a cualquiera y que tienen que ver con uno de esos animales que llegan a un zoológico y se ganan un nombre propio a pulso.

Esto es algo que ocurre con Punch, el mono huérfano que se está haciendo muy viral en redes a causa de cómo emociona a cualquiera que lo ve gracias al vínculo que ha desarrollado con un peluche.

La razón por la que el mono Punch está conquistando el corazón de tantos usuarios alrededor del mundo tiene que ver con la empatía que es capaz de generar a través de sus comportamientos. Sobre todo, porque muchos de ellos parecen casi humanos.

El último de ellos tiene que ver con lo que se puede ver en un clip viral donde una cuidadora del zoo de Ichikawa (Japón) le quita el peluche que le dieron al entrar para cambiárselo por otro. Algo indispensable a causa de que el primero ya estaba para el arrastre.

Y es que este proceso habría sido más duro para el bebé mono de lo que podría parecer. Al fin y al cabo, llegó al zoológico con serios traumas de separación, dado que se encuentra en una edad en la que necesitaría mucho contacto físico por parte de su madre.

Algo que Punch acabó encontrando en el peluche que se le otorgó al acceder a la reserva por primera vez tras ser rescatado. De ahí que su reacción haya sido tan emotiva y se viralizase tanto a través de las redes sociales.

Algunos usuarios llegaron a sentir tanta empatía con él que compartieron muchos mensajes de apoyo a Punch al conocer que estaba solo a raíz de la muerte de su progenitora. Algo que hace que su adaptación al zoo haya sido especialmente difícil.

Sobre todo, porque el resto de macacos que habitan en él lo rechazaron por puro instinto de supervivencia, pero lo cierto es que los responsables del zoo se han esmerado mucho en intentar darle la vida que no podría haber tenido en otras circunstancias.