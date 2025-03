'El Puma' habla de su infarto en 'El Hormiguero' y la fórmula para mejorar su salud

'El Hormiguero' tiene un extenso recorrido televisivo. El programa comenzó en 2006, y lleva años liderando el 'acces prime time' siendo uno de los espacios con mayor audiencia en las noches intersemanales, ya que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

Presentado por Pablo Motos y acompañado de las hormigas Trancas y Barrancas, 'El Hormiguero' realiza entrevistas a personajes públicos de todo tipo y, en algunos programas, los someten a diferentes pruebas de la mano de 'El Monaguillo' o 'Marron'.

El invitado de este miércoles ha sido el cantante José Luis Rodríguez 'El Puma', que ha repasado su extensa carrera y ha hablado sobre sus futuros planes profesionales. Preguntado por consejos beneficiosos para la salud, 'El Puma' ha compartido uno a raíz de un infarto que ha sufrido.

"Fui al médico, al oculista y me mandó al hospital. Me hicieron todas las pruebas. Tenía el colesterol por encima de todo, los triglicéridos.... empecé una dieta". 'El Puma' ha revelado que es un gran fan del queso. "Pedía plato de queso con espaguetis. Estuve comiendo queso como 15 días, y me dio esto -el infarto-".

Entonces, el cantante cambió su dieta. "Eliminé quesos, azúcar, arroz... el arroz es azúcar, las verduras son azúcar... me fui a proteínas por dos semanas. 0 queso". El artista ha dicho que, tras su nueva alimentación, sus triglicéridos bajaron de 175 a 35.

"Fue milagroso, maravilloso. Aprendí, fue una lección para mí", ha dicho. A sus 82 años, el cantante sigue disfrutando de la música y no tiene planteado abandonar los escenarios hasta cumplir los 90. "Debo saber que siempre que haga algo es como si fuera mi última vez".

"Si Dios me regala más tiempo y paso de los 90, bienvenido sea", ha relatado 'El Puma'. 62 años de carrera no han sido suficientes para acabar con sus ganas y la ilusión.