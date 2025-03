La 'pulla' de David Broncano a Cristiano Ronaldo: "Juega en regional preferente"

'La Revuelta' llegó hace unos meses a TVE para revolucionar las noches entre semana. 'El Hormiguero', que ha dominado el 'acces prime time' con puño de hierro, se ha encontrado con un rival férreo y muy duro para luchar por tener la máxima audiencia.

El programa se emite de lunes a jueves a las 21:40 h. Presentado por David Broncano y con Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison como colaboradores habituales, 'La Revuelta' cuenta siempre con invitados de lujo para entrevistarlos con un tono distendido y relajado.

El invitado de este lunes ha sido Marcelo, exjugador del Real Madrid que anunció su retirada como futbolista profesional hace unos meses. Al llegar, han hablado de sus inicios en el Real Madrid y de su relación con Cristiano Ronaldo, con quien tuvo un encontronazo en un Brasil-Portugal.

"Me pego codazo, yo una patada, me coge del cuello... Recibo un mensaje que el Madrid lo va a fichar... digo 'yo me voy'", ha bromeado, pero ha dejado claro que al final se llevaron bien. Tras el comentario, David Broncano le ha preguntado si ve los partidos de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

"Se mantiene rapido. Mete más goles que todo el mundo", ha dicho Marcelo, y Broncano respondido que "está jugando en regional preferente", aludiendo al nivel que hay en la liga de Arabia Saudí. El comentario ha desatado la risa del exjugador brasileño, que no ha podido contenerse.