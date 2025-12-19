La pulla más afilada de Risto Mejide a Pedro Sánchez tras su incómodo cara a cara en Moncloa

Risto Mejide ha cerrado el curso televisivo por todo lo alto. Su programa 'Todo es mentira' firmó el pasado martes 16 de diciembre su mejor dato de la temporada en Cuatro, alcanzando un notable 7,7% de cuota de pantalla y una media de 658.000 espectadores.

Un resultado que el presentador no tardó en celebrar públicamente en redes sociales, agradeciendo el trabajo de todo su equipo y el incontestable apoyo del público.

Sin embargo, el mensaje no se quedó únicamente en la celebración de las audiencias. Fiel a su estilo directo y provocador, Mejide aprovechó la ocasión para lanzar una sutil, pero contundente pulla al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien había protagonizado un incómodo momento el día anterior en la tradicional copa de Navidad organizada en Moncloa.

"Y al presidente del Gobierno, también mi agradecimiento por no ser él quien me invitó a Moncloa", escribió el presentador en Instagram, una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente generó multitud de comentarios y reacciones.

Tenemos que remontarnos al 15 de diciembre para encontrar el verdadero origen del dardo. Tal y como contó Risto Mejide en 'Todo es mentira', aunque había recibido una invitación para asistir al acto, durante el evento Sánchez se le acercó para aclararle:

"Que conste que yo no te he invitado; te ha invitado ella", señalando a la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto. Un comentario que el presentador interpretó como un desplante en público.

Horas después, y siempre teniendo en cuenta que es su versión, una persona del equipo del presidente se disculpó con él a la salida del acto. Lejos de dejar pasar el episodio, Mejide ha convertido el momento en munición mediática, demostrando una vez más su habilidad para transformar la tensión política en contenido televisivo.