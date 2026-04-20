Así es el puente internacional más pequeño del mundo: conecta España con Portugal

España cuenta con la frontera más pequeña del mundo, marcando el límite entre nuestro país y Marruecos en el Peñón de Vélez de la Gomera. Está situada en el norte de África y tiene 85 metros de longitud.

Además de esta curiosidad, España también tiene el puente internacional más pequeño del mundo. Una estructura que podemos encontrar en El Marco, un pequeño pueblo fronterizo de la provincia de Badajoz, en Extremadura.

La parte española del territorio pertenece al municipio de La Codosera, mientras que el lado portugués pertenece al municipio de Arronches (Portalegre). Esta aldea compartida sirve como frontera natural entre ambos países.

Una división efectiva desde el Tratado de Lisboa de 1864, aunque la rutina diaria de la comunidad mezcla ambas culturas. En este pueblo, se encuentra un modesto puente sobre el arroyo Abrilongo.

El puente internacional más pequeño del mundo / WIKIPEDIA.

La pequeña estructura cuenta con 3,20 metros de largo y 1,45 de ancho, permitiendo cruzar a los viajeros desde España hasta Portugal. Además, cuenta con la particularidad de que ambos países no comparten huso horario.

Con estas dimensiones, este puente solo puede ser cruzado a pie, bicicleta o moto. Es decir, no pueden cruzar ni automóviles ni mucho menos un autobús o un camión de gran embergadura.

La revista National Geographic describe esta situación como "un curioso viaje en el tiempo". Según la publicación, "quien cruce de España a Portugal retrocederá una hora, viajando al pasado. Quien lo haga en sentido inverso, con un par de pasos saltará una hora hacia el futuro".

Por otra parte, el citado medio afirma que "todo el mundo habla un portuñol de las dos tierras, y durante generaciones se han cruzado de un lado a otro sin preocuparse por saber en qué país estaban pisando".