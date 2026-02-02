FESTIVOS
Ni puente ni festivos nacionales: así queda febrero de 2026 en el calendario laboral
Cuáles son las fechas clave en febrero de 2026 que debes tener en cuenta
Febrero de 2026 vuelve a confirmar su fama dentro del calendario laboral español: es el mes más corto del año y también uno de los más pobres en cuanto a festivos. Después de un enero marcado por el descanso de Año Nuevo y Reyes, febrero se presenta como un tramo prácticamente íntegro de trabajo, sin festivos nacionales y con muy pocas excepciones a nivel autonómico y local.
Así quedan los festivos laborales en febrero de 2026
El único festivo autonómico de febrero es el Día de Andalucía, que se celebra el 28 de febrero. En 2026 cae en sábado, por lo que solo supone descanso efectivo para quienes trabajen ese día o para aquellos municipios y sectores que lo compensen. Aun así, la fecha mantiene un fuerte peso simbólico y social en la comunidad, con actos institucionales y celebraciones en toda la comunidad.
Fuera de Andalucía, la otra excepción es Canarias, donde el 2 de febrero se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria. Al caer en lunes, permite a los trabajadores del archipiélago disfrutar de uno de los pocos puentes reales del mes, convirtiéndose en una de las contadas pausas laborales de febrero en toda España.
A nivel local, el Carnaval 2026, que se celebra a mediados de mes, sí introduce cambios en algunos municipios. En Cádiz, el lunes 16 de febrero está declarado festivo local no laborable, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el martes 17 de febrero suele ser festivo municipal.
Además, febrero es especial en Málaga por la conocida Semana Blanca, que en 2026 se celebrará del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026. Aunque no es festivo laboral, sí implica vacaciones escolares y altera la rutina de miles de familias.
De esta forma, como tú mismo estás viendo, febrero de 2026 será un mes muy largo para la mayoría, aunque existan algunas oportunidades de descanso en comunidades como Canarias o Andalucía.
