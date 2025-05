Así ha sido el puente de la concordia entre Pelayo y Carmen Alcayde en 'Supervivientes 2025'

La enemistad entre Carmen Alcayde y Pelayo Díaz ha marcado 'Supervivientes 2025'. Los concursantes han tenido una relación complicada en Honduras, protagonizando algunas de las discusiones más elevadas de la edición. Esta semana, la televisiva está nominada y se ha enfrentado al 'Puente de la concordia' con el influencer.

En los últimos días, los participantes habían revelado su intención de pasar por el 'Puente de la Concordia'. El estilista cree que era "totalmente necesario" para la relación de ambos, ya que "necesito escuchar muchas explicaciones y que la audiencia escuche las mías", comentaba Pelayo.

En esta ocasión, los escalones del 'Puente de la concordia' eran: victimismo, machismo, clasismo y egoísmo. Desde el principio, la tensión ha ido creciendo entre los concursantes. "Va a decir que yo me hago la víctima, pero es él que me victimiza", aseguraba la colaboradora.

Por su parte, Pelayo confesaba que tenía muchas expectativas en ella cuando anunció su incorporación al programa, pero esto cambió cuando vio su estrategia. "Viniste con una lección muy aprendida, viniste a pegarte a Montoya porque eres una persona que sabe mucho de 'realities'", decía el experto en moda.

La excompañera de Jorge Javier Vázquez negaba la acusación, y explicaba sus motivos. "Me sentí desplazada y cuando llegó Montoya vio la luz, tiene mi energía y me ha dejado brillar", insistía. Seguidamente, Carmen ha cargado contra Pelayo al pisar el siguiente escalón.

"Sí que te veo una persona un poco clasista, con los demás puedo hablar de todo, estás en un programa de convivencia, se puede hablar de otras cosas que no sean tan pijas", argumentaba Alcayde. "Si tú criticas mi vida, la que eres clasista eres tú. Ese es tu problema", respondía el creador de contenido.

Después de reflexionar sobre los siguientes escalones, Sandra Barneda les ha avisado de que tenía que tomar una decisión final sobre su reconciliación. "Es el momento de resolver vuestro puente, si es puente de la concordia os dais un abrazo, si es puente de la discordia os giráis y os vais cada uno por su lado".

Finalmente, ambos supervivientes se han fundido en un abrazo. "Veo en ti muchas cosas buenas", le decía Pelayo. "Me quiero ir en paz si es que me voy y como enemigo le pongo un diez, me he dejado buenos momentos".