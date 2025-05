Así ha sido el puente de la concordia entre Damián y Montoya en 'Supervivientes 2025'

Este domingo, en 'Conexión Honduras', se ha producido un emocionante puente de la concordia entre Montoya y Damián Quintero. La relación de los concursantes ha pasado por diferentes etapas en Honduras. Por este motivo, los supervivientes se han puesto frente a frente para tratar sus diferencias.

El sevillano no ha podido contener las lágrimas al pisar el peldaño "victimismo", recordando la discusión que tuvo con Damián por utilizar esta palabra. "En este caso, no sé si tú vas a tener que decirme... si eres más fuerte o lo que sea, yo no tengo la culpa. Esto es muy fácil. Con lo de lo único que he hecho yo es haber corrido por la playa.... me toca un poquito".

"Has visto discusiones con Anita, recientemente he tenido una brutal. Yo la considero de mi familia y me ha mencionado una cosa que me duele. Yo he superado aquí un duelo", destacaba Montoya, que rompía a llorar.

"Me emociono. Lo siento si para ti puedo ser un meme... es lo único que he hecho, pero me sigue doliendo, no tengo culpa de dónde he venido ni de un día para otro estar aquí. No estoy loco, aunque lo pareceré", zanjaba el de Utrera.

Por su parte, Damián Quintero mostraba empatía por su situación: "Eso de los desamores es una putada, te entiendo". No obstante, el medallista olímpico apuntaba que esto es "otro concurso", y que no comprendía como estaba todas las semanas con la misma problemática. "Yo soy más duro porque me lo callo. Tengo un caparazón hasta que se me rompe", añadía el deportista.

Por último, ambos supervivientes han llegado al peldaño del "egoísmo". Los repartos de comida, sobre todo en las recompensas, han sido otro de los grandes conflictos entre los compañeros. En este punto, cada participante tiene una estrategia diferente, ya que Damián piensa en el final de la competición.

"Yo lo sigo diciendo, soy competitivo. Compartir está muy bien y todos venimos a ganar. Solo gana 1. Al principio estábamos todos bien alimentados, pero egoísta yo en mi vida", explicaba el atleta.

"El egoísmo son los principios de cada persona. Yo pienso que tu tienes los tuyos. Admiro que tengas tu carrera, pero para mí tu forma de interpretar las cosas no la comparto", respondía Montoya.

Finalmente, Damián y Montoya han acabado abrazándose al final del puente de la concordia. Ahora, queda esperar si esta tregua durará en la playa o se desvanecerá después de esta prueba.