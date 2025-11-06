Si no puedes ir al trabajo por la lluvia, esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Desde que se produjo la DANA en la Comunidad Valenciana y en zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía en otoño de 2024, causando 237 víctimas mortales e incontables daños materiales, se ha reabierto un debate en la sociedad. Si se producen lluvias torrenciales, ¿es obligatorio acudir a tu puesto de trabajo? Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores al respecto.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores acerca de las lluvias torrenciales

Desde noviembre de 2024, el Gobierno incluyó en la ley el conocido como 'permiso climático', aprobado mediante Real Decreto precisamente tras los desastres provocados por la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Esta medida protege a los empleados que no puedan acudir a su puesto por catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales, inundaciones, incendios o terremotos.

El artículo 37 del Estatuto, en su nueva redacción, establece que los trabajadores tienen derecho a "hasta 4 días de permiso" cuando exista imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias, debido a recomendaciones o prohibiciones emitidas por las autoridades, o si se considera que existe un riesgo grave e inminente para su integridad física.

¿Qué significa todo esto en la práctica? Si un temporal impide que llegues al trabajo o representa un peligro, el trabajador puede ausentarse sin que sufra penalizaciones o descuentos salariales, siempre que la ausencia no supere esos 4 días.

El sindicato CNT Valencia recomienda comunicarlo por escrito a la empresa, detallando los motivos del riesgo, sobre todo si no se dispone de medio de transporte o está desaconsejado el desplazamiento.

Sin embargo, muchos somos conscientes de que no todos los trabajos comprenden esta situación. De ahí que sea tan importante el comunicado previo de la situación.