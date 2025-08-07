No puedes trabajar si hay alerta de la AEMET: el Estatuto de los Trabajadores y un abogado laborista lo confirman

Las altas temperaturas son uno de los mayores peligros que sufren los trabajadores que desempeñan su actividad laboral en exteriores. Los riesgos para estas personas son de sobra conocidos, por eso, el abogado laboralista, Víctor Arpa, ha explicado lo que deben hacer los empleados si la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite una alerta por calor extremo, como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Durante los meses de verano, quienes trabajan en sectores como la construcción, el campo, la limpieza o las obras públicas están especialmente expuestos a condiciones que pueden poner en peligro su salud, e incluso su vida.

Las consecuencias de trabajar bajo un calor extremo son numerosas: agotamiento térmico, golpes de calor, deshidratación o incluso fallos multiorgánicos. Así ocurrió recientemente en Barcelona, donde una trabajadora de la limpieza de 51 años falleció tras acabar su jornada laboral en plena ola de calor. Según los expertos, muchas de estas muertes podrían evitarse si se aplicaran correctamente las medidas preventivas previstas por la ley.

Víctor Arpa: "La empresa debe adaptarse si hay aviso naranja o rojo"

El abogado laboralista Víctor Arpa ha lanzado un aviso en redes dirigido a quienes trabajan al aire libre. En su mensaje, recuerda que si la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emite avisos naranjas o rojos por calor, las empresas están obligadas a tomar medidas inmediatas. Esto implica adaptar las condiciones del trabajo, reducir la jornada o modificar los horarios.

"No podéis estar trabajando al sol en plena ola de calor sin protección", denuncia Arpa. Él mismo también señala que los jefes que no hagan caso a esto están "incumpliendo la ley". Entre las medidas que deben adoptarse figuran proporcionar sombra, agua, descansos frecuentes en las horas más calurosas y replanificación de las tareas en caso de riesgo.

Lo que dice la ley: protección frente al calor extremo

El marco legal que ampara a los trabajadores en estas situaciones se encuentra en varias leyes. Por un lado, el Estatuto de los Trabajadores establece la obligación de garantizar la seguridad y salud en el entorno laboral. Por otro, el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo refuerza esta idea, determinando que deben adoptarse medidas ante condiciones ambientales peligrosas.

A esto se suma el nuevo Real Decreto-ley 4/2023, aprobado por el Gobierno, que obliga a adaptar o suspender las actividades laborales al aire libre cuando haya alertas de calor extremo, con especial atención a los trabajadores más vulnerables.

La salud no se negocia

Víctor Arpa concluye su mensaje con un recordatorio claro: "No permitas que te hagan trabajar largas horas al sol. Tu salud no es negociable". Con temperaturas que superan los 40 grados en muchas zonas del país, estar informado sobre tus derechos es clave para evitar una tragedia.