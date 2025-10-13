Así puedes sumar años en la pensión de la Seguridad Social si has trabajado menos de 25 años

El futuro del sistema público de pensiones es una de las mayores preocupaciones de la población española. La sostenibilidad de las prestaciones se ve afectada por el envejecimiento de la población, así como la baja natalidad o las interrupciones en la vida laboral.

En la actualidad, el mercado laboral puede resultar más inestable por despidos o contratos temporales. En este contexto, se pueden generar algunas lagunas de cotización durante la trayectoria profesional, que afectan al importe de la pensión.

Por este motivo, la Seguridad Social ha aplicado un nuevo mecanismo para reconocer hasta 48 meses de cotización sin trabajar. Esta norma se encuentra en el artículo 209.1b de la Ley General de la Seguridad Social, y tiene como objetivo proteger la cuantía de la pensión.

Es importante no confundir este mecanismo con las cotizaciones ficticias, que sirven para alcanzar la cotización mínima de años y solicitar la jubilación. La cuantía de la pensión depende de la base reguladora. Para obtenerla, hay sumar las bases de cotización de los últimos 25 años y dividir el resultado entre 350.

En caso de que exista una laguna de cotización en esos 25 años, la media de la base reguladora podría reducir el importe de la pensión. Con esta norma, la Seguridad Social "rellena" los huecos.

Los primeros 48 meses se añaden con la base mínima de cotización vigente. Según la Tesorería General de la Seguridad Social, esta se sitúa en 1.323 euros mensuales en 2025. A partir de la mensualidad 49, se utiliza el 50% de la base mencionada.

La mejora de la base reguladora beneficia a los trabajadores que hayan tenido varios contratos temporales, sufrido desempleo prolongado, autónomos que cesaron su actividad y la reanudaron más tarde o personas que se hayan dedicado al cuidado familiar durante un tiempo.

El Gobierno ampliará este beneficio en 2026 a los padres y las madres que hayan tenido interrupciones en su vida laboral por cuidado de hijos. Además, los autónomos también disponen de un mecanismo especial por cese de actividad.