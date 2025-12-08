Así puedes solicitar una deducción de hasta 2.559 euros del IRPF en la Renta 25/26

La Agencia Tributaria cuenta con una deducción con la que miles de contribuyentes podrán reducir su carga fiscal en la próxima declaración de la Renta. En este caso, se trata de la deducción por ascendientes mayores de 65 años.

No obstante, para acceder a esta deducción dentro del IRPF el interesado debe cumplir con todos los requisitos. De esta forma, se podrán beneficiar de la misma los contribuyentes que conviven y cuiden a una persona mayor.

Para esta deducción en el IRPF, la cantidad puede oscilar entre 1.150 y 2.559 euros anuales. Es importante destacar que la persona mayor debe residir de manera efectiva en el domicilio conviviente, al menos la mayor parte del ejercicio.

Además, el ascendente mayor no puede superar un límite de ingresos. De hecho, no debe presentar declaración de la renta de forma individual. En caso de que hubiere más personas mayores a cargo, se podría solicitar la deducción por cada una de ellas.

Así lo ha explicado el abogado @leyesconsebas en su perfil de TikTok: "Por cada persona mayor que viva en el hogar familiar se pueden llegar a deducir hasta 1.559 euros de la declaración de la renta".

No obstante, el letrado avisa que "aunque se aplica a quienes superen los 65 años, la cantidad máxima está destinada a aquellos que tienen 75 años o más". Esta prestación económica es desconocida por muchos usuarios, y el divulgador informa sobre ella a a sus seguidores.

"Es necesario no haber recibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco", añade Sebastián.

Finalmente, el abogado señala que la cantidad oscila en función de la edad del ascendente a cargo. La cuantía máxima de 2.559 euros es para los contribuyentes que tienen una persona a cargo con 75 años o más.