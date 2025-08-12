Así es como puedes recupera hasta 5 años de cotización si cumples el requisito

La pensión por jubilación es aquello a lo que millones de trabajadores de toda España aspiran una vez concluyan su trabajo a los más de 60 años. Sin embargo, es importante haber cotizado lo suficiente y, por supuesto, cuantos más años se hayan cotizado, mayor será la pensión recibida. Pero en el BOE se publicó una nueva normativa en agosto de 2024 con la que muchas personas pueden aumentar en hasta cinco años su tiempo cotizado.

¿Y cómo puede alguien recuperar esos cinco años de cotización? Pues aquellos que antes de dicha fecha hayan realizado prácticas de estudios no remuneradas que no hayan servido para cotizar. Esas prácticas realizadas podrán formar parte ahora de tu tiempo de cotización.

Aquí entran cuatro grupos de personas: los alumnos universitarios que realizasen las prácticas para poder conseguir el título; los alumnos de formación profesional que no formasen parte de régimen laboral; los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, profesionales o deportivas; y participantes de programas de formación de naturaleza investigadora.

El máximo que se puede recuperar son cinco años de forma totalmente íntegra, es decir, 1.825 días de cotización. Había una regulación de la misma índole en vigor desde el año 2011 y los que previamente tenían ya rescatados dos años de cotización pueden recuperar los otros tres. El tiempo máximo para solicitar es el 31 de diciembre de 2025.