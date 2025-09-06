No te puedes negar: si tu vecino reclama estas obras de accesibilidad deberás pagar por ley

Las obras comunitarias pueden dar pie a muchas discusiones entre vecinos, eso es algo inevitable dado los intereses personales de cada uno. Sin embargo, hay una serie de obras de accesibilidad que son inapelables.

Este es el tipo de obra comunitaria a la que no te puedes negar

La Ley de Propiedad Horizontal establece así que obras de mejora de accesibilidad, entre las que se incluyen la construcción de rampas, ascensores y similares, son OBLIGATORIAS dependiendo de la persona que las reclame.

Es así que la normativa afirma que si un propietario con discapacidad o simplemente de más de 70 años reclama una obra de este tipo, esta debe proceder a su construcción sin requerir en ningún caso la aprobación de la junta de vecinos.

Asimismo, a pesar de que no se requiera una junta, el coste de la obra sí se reparte entre todos los vecinos en base a la participación de cada uno, y esto contando a aquellos que puede que no se beneficien de ninguna manera de la obra en cuestión.

A pesar de todo ello, hay que decir que existe un límite en el coste de la obra, el cual no puede superar en ningún caso doce mensualidades de los gastos comunes. Si se da el caso de superarse, en esa situación sí que serán aquellos que solicitaron la obra los que deban acabar aportando el presupuesto diferencial.

Por otro lado, si se da la situación de que uno de los vecinos se opone a la obra en cuestión, este puede acabar afrontando sanciones administrativas de carácter individual. Al fin y al cabo, estaría literalmente yendo en contra de la ley.

En caso de ser necesario, la comunidad puede acordar incluso la utilización del fondo de reserva con tal de completar la obra en cuestión. Se tome la vía que se tome, en última instancia ha de acabar con la aprobación de la obra.

¿Qué te parece este punto de la Ley de Propiedad Horizontal? ¿Lo ves justo o consideras que aquellos que no requieran la obra deberían poder ahorrarse los costes de la misma? Definitivamente, se trata de un punto bastante polémico.