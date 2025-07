Así puedes eliminar el calor en casa sin aire acondicionado: "No te puedes hacer una idea"

El verano ya es una realidad. Las vacaciones están al asomo, pero el calor ya ha llegado con mucha fuerza a toda España y los ciudadanos no pueden más. Por este motivo, muchos de ellos están rastreando en el mercado las mejores opciones para sobrevivir al calor. A priori, solo hay dos opciones: comprar un aire acondicionado o ventiladores.

No obstante, algunos españoles deciden optar por trucos caseros para combatir con las altas temperaturas. Una de las últimas en hacerlo ha sido la creadora de contenido Lina Peguero a través de su cuenta personal de TikTok. Un método innovador, aunque eficaz.

La joven empieza diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 25 mil visitas en TikTok, que "¿Sabes lo qué hago yo cuándo hace mucha calor? Lavar las cortinas".

Peguero, consciente que esta declaración puede generar mucha controversia, argumenta que lo hace porque "básicamente mato dos pájaros de un tiro". El primer motivo es que "lavo las cortinas" para quitarles el polvo, ya que "de vez en cuando hay que hacerlo".

El segundo de ellos es que "refresca la habitación y da un olor brutal". "Tú lavas las cortinas en el programa más cortillo que tengas en la lavadora... sacas de la lavadora y las cuelgas mojadas", señala.

La creadora de contenido decide no planchar las cortinas: "Tú las sacas de la lavadora mojadas, las cuelgas, y con la calor que hace se va a secar y se van a planchar solas". El único inconveniente para que no queden perfectas es que tengan un tejido muy especial, cosa que a ella no le sucede.

Después de colocar las cortinas, asegura que "hace un microclima en esa habitación que no te puedes hacer una idea". Aparte, recomienda no abrir las ventanas en ningún momento.

La joven no va mal encaminada con su método, pues varios estudios demuestran que las cortinas, especialmente de color blanco, pueden reducir la pérdida de calor en un 33%.