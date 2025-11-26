Así puedes comprar una vivienda sin ahorros con esta ayuda para los nacidos entre 1990 y 2007

En España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30 años de edad, según los datos de Eurostat en 2024. Esta cifra supera la media en la Unión Europea, que se encuentra en los 26,2 años de edad.

La situación económica dificulta la independencia de los jóvenes, con una tasa de paro del 25,3% para los españoles de entre 20 y 24 años de edad. Además, el acceso a la vivienda se ha complicado por el aumento del precio.

Según los datos del tercer trimestre de 2025, compartidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio de la vivienda libre ha alcanzado el mayor importe que se ha registrado desde 1995, alcanzando los 2.153,4 euros m/2.

Por otra parte, la mayoría de las entidades bancarias tan solo conceden una hipoteca para el 80% del coste total de la vivienda. Es decir, los interesados en la propiedad deben contar al menos con un 20% ahorrado para hacer frente a la compraventa.

En este contexto, el Gobierno de La Rioja ha anunciado una ayuda para avalar el 100% del préstamo hipotecario. Esta prestación se podrá solicitar hasta 2028 gracias al convenio entre el organismo y las entidades Abanca, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria y Eurocaja Rural.

El proyecto recibe el nombre oficial de 'AvaLa Rioja' y tiene como objetivo facilitar el acceso a la primera vivienda de los jóvenes nacidos entre 1990 y 2007, es decir, personas menores de 35 años.

Los solicitantes de la prestación deben poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Es indispensable tener menos de 35 años y que sea la primera vivienda en propiedad del interesado.

Finalmente, la propiedad debe tener su ubicación en la comunidad autónoma de La Rioja, siendo el domicilio habitual del solicitante. Además, el precio de adquisición no puede superar los 300.000 euros.