Ya puedes comprar la casa de Isabel Pantoja: Así está Cantora tras salir en subasta por dos millones

No existe una casa de un famoso más fotografiada que la que dio cobijo a Isabel Pantoja durante la época dorada de la prensa rosa española: la finca gaditana de Cantora. Se trata de una casa enorme que ha acogido incluso al rey Juan Carlos en alguna ocasión, durante la reunión privada con el torero Francisco 'Paquirri' Rivera, difunto en 1984, para hablar sobre la 'amiga' real, Bárbara Rey.

Cuenta con un terreno de 500 hectáreas y cuenta con 2.000 metros cuadrados construidos, con la residencia en la que vivía la familia más famosa de España, además de una piscina, una explotación destinada a la ganadería y para actividades agrícolas, e incluso una plaza de toros en miniatura, herencia del torero.

La finca de Cantora desde el exterior. / Semana/Gtres

Hace unos años, 'Semana' publicó unas fotografías del estado de Cantora en la que se podían ver algunas de sus estancias y su decoración castiza, con fotos familiares, muebles rococó y cabezas de toro disecadas en las paredes.

Según aseguraba ahora la revista, en su momento se llegó a valorar la posibilidad de que la finca se convirtiera en un hotel rural, pero ahora 'Lecturas' ha podido saber que podría salir a subasta el próximo mes de febrero, aunque no lo hace la casa como tal, sino la deuda inherente.

Interior de Cantora. / Semana

"Lo que ha salido a la venta ya es la deuda. Es decir, Isabel Pantoja tiene una deuda de 2,2 millones de euros (después de estar 5 años sin pagar la mensualidad)", apuntaba Luis Pliego, el director del medio de comunicación especializado en famoseo y chisme.

"Incapaz de pagar esa deuda, el banco se la ha quedado y ahora la va a vender por la mitad de precio. Alguien podrá comprar 2 millones de euros por 1 millón de euros", Esto, a la práctica, implica que si Cantora "se acaba subastando por 3 millones, solo tienes que poner 1 millón más", añadía.

Interior de Cantora. / Semana

Sin embargo, también ponía el acento en el deplorable estado en el que se encuentra la finca, vaciada por completo, y advertía que "la persona que la compre se va a encontrar una ruina" porque "la casa está completamente arrasada, no han dejado ni un interruptor, ni un enchufe, ni un sanitario y faltan puertas. No han dejado ni siquiera los aparatos del aire acondicionado".

El motivo no se encuentra en los 'cazadores de tesoros' que puedan haber querido conseguir algún artículo de una casa en la que no vive nadie desde hace meses, sino que la propia Isabel Pantoja no dejó nada al mudarse, una práctica que es habitual en la cantaora.