Así puedes conseguir la clave del Imserso si no has recibido la carta

La nueva temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha comenzado. En esta ocasión, el Imserso ha enviado cartas de renovación para todos los usuarios, buscando facilitar el proceso de reserva e incorporando la información necesaria para hacer la petición.

La comunicación del organismo cuenta con datos importantes para la agencia de viajes. En primer lugar, la carta incorpora los datos personales del usuario, como nombre y dirección. Por otra parte, también se incluye el número de clave, fundamental para cualquier reserva.

En este contexto, los usuarios del programa de turismo social que no hayan recibido la correspondencia en su domicilio, pueden solicitar su número clave escribiendo al buzón oficial de la institución: buzon@imserso.es.

A continuación, basta con esperar la respuesta del Imserso, que debería llegar a las pocas horas de enviar el mensaje. La recepción de la carta es indispensable para reservar cualquiera de los viajes disponibles, ya que cuenta con toda la información pertinente a los mismos.

Por otra parte, puedes solicitar la carta a través de otras vías. Los usuarios del programa del Imserso pueden llamar al número de atención al cliente (912667713) de lunes a viernes, en horario de 9:00 a las 18:00 horas para informar de la incidencia.

También están disponibles los diferentes formularios de atención al cliente en la página web del Imserso. En la carta, se incluye una clave de cuatro dígitos para acceder al sistema de reservas en línea del Imserso. No obstante, también puedes hacer la reserva en persona en la agencia de viajes señalada, con tu DNI.

La nueva temporada del Imserso dispone de 879.213 plazas para los jubilados españoles. En total, se han enviado más de 2,8 millones de cartas de acreditación para poder acceder a la plataforma de reserva de viajes.

La fecha de apertura para la reserva de los viajes se abrirá entre el 6 y el 8 de octubre de 2025, dependiendo de la comunidad autónoma. La temporada comenzará el 19 de octubre con las primeras salidas.