Cuándo puedes ausentarte del trabajo sin dejar de cobrar: esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Es difícil saber en ocasiones qué clase de derechos tienes como trabajador, y de ahí que algunas bajas o ausencias puedan generar cierto pánico. Por suerte, el Estatuto de los Trabajadores te cubre en la mayoría de casos.

Lo que debes saber para mantener tu sueldo íntegro

Según señala el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, todo empleado tiene derecho a una remuneración completa en casos específicos de fuerza mayor. Pero, ¿qué clase de escenarios se recogen en esta definición?

Sobre el papel, la 'fuerza/causa mayor' remite a una emergencia familiar que obligue al trabajador a estar en la presencia de la persona afectada; casos como una enfermedad grave o accidente grave de un familiar o persona con la que se conviva.

En este sentido, hay que destacar que NO hay un límite de tiempo fijado para esta clase de ausencias (a menos que así lo traten los convenios). Puede ser tanto una ausencia de horas como de días, pero es necesario que quede bien reflejado y justificado para con la empresa.

Para que la situación quede claramente expuesta, será necesario entregar alguna clase de documento como un informe médico que así recoja la causa de la ausencia de trabajador. Sin la debida documentación, la empresa podría tomar medidas.

Además, también hay que considerar que al tratarse de una 'causa mayor', el trabajador no requiere de contar con la autorización previa de la empresa (pero sí debe avisar lo antes posible). Es decir, puede abandonar su puesto de trabajo en el momento en el que sea consciente de la emergencia.

Lógicamente, esta última consideración implica que la 'causa mayor' solamente es justificable cuando se trata de un hecho imprevisible que no permite aplazamiento alguno: una cita médica programada no entraría dentro de la causa justificante.

Y hasta aquí todo lo que debes saber a la hora de considerar tu ausencia en el trabajo. Ya sabes, si te encuentras en la tesitura de tener que dejar tu puesto por un problema de salud grave o familiar en peligro, con la adecuada justificación tu sueldo no se verá resentido lo más mínimo.