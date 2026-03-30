¿Puedes aparcar coche y moto en tu plaza? Esto es lo que permite la ley y lo que puede meterte en problemas

Aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje es una duda muy habitual entre propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal no lo prohíbe expresamente, pero tampoco es que lo regule de forma clara. Y ahí es donde está la duda.

Según los expertos que hablan de este tema, esta práctica puede ser legal siempre que ambos vehículos quepan dentro de los límites de la plaza sin invadir espacios comunes ni afectar a otros vecinos.

¿Cuál sería entonces el criterio principal? Si coche y moto permanecen dentro del perímetro marcado, no debería existir problema desde el punto de vista legal.

Sin embargo, este derecho no es absoluto. Los estatutos de la comunidad pueden establecer limitaciones específicas sobre el uso de las plazas de garaje, y estos se tienen que consultar en su correspondiente administración de fincas.

En algunos casos, estos documentos pueden restringir el número de vehículos por plaza por razones de seguridad o maniobrabilidad.

Una señal de vado de aparcamiento. / Sport

Además, los acuerdos adoptados en junta de propietarios también pueden regular estas situaciones, especialmente cuando generan molestias o conflictos.

Los problemas suelen producirse cuando alguno de los vehículos sobresale, dificulta el paso o invade zonas comunes, algo muy frecuente en garajes con espacios ajustados.

Si el conflicto sigue persistiendo, puede terminar en los tribunales, ya que se trata de un asunto civil que requiere demostrar la supuesta infracción que se habría cometido.

Eso sí, la comunidad de vecinos no puede imponer multad directamente, aunque sí está capacitada para emprender acciones legales si se incumplen las normasl.

De esta forma, aparcar coche y moto en una misma plaza de garaje puede ser legal, pero dependerá del espacio disponible, los estatutos, y sobre todo, del respeto entre vecinos.