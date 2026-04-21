Uno de los pueblos más encantadores de España está en la Costa Blanca: playas preciosas, una iglesia con dos cúpulas azules y reconocido por National Geographic

Altea es un municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valencia. Esta localidad se encuentra en la comarca de la Marina Baja, en la Costa Blanca, y cuenta con una población de 24.592 habitantes en 2025 (INE).

La población de "La Marina Baixa" es conocida por sus casas blancas y cúpulas azules. De hecho, Altea tiene el título de "cúpula del Mediterráneo", con lo que llama la atención de visitantes y turistas.

La oficina de turismo de la Comunitat Valenciana recomienda empezar la visita por "un paseo por su parte más antigua y pintoresca". Es decir, por el Conjunto Histórico del Baluarte y Recinto Renacentista de la Villa.

En esta parte del municipio, los visitantes pueden encontrar murallas, fachadas blancas, miradores y buganvillas. Desde el mismo portal, sugieren hacer un corrido a pie desde el Portal Vell hasta la Calle Salamanca.

Altea, paseo interior / Comunitat Valenciana

Durante el camino, los turistas pueden disfrutar de viviendas de los siglos XVII y XIX. Además, la glorieta del Maño ofrece unas vistas espectaculares, siguiendo hasta el Portal Nou.

A continuación, podemos encontrar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, con una cúpula de tejas cerámicas azules y blancas. Posteriormente, podrás visitar la Torre de Bellaguarda hasta llegar al mar.

Según la revista National Geographic, "a los dos kilómetros de las playas flanqueadas por el paseo marítimo se suman otros cuatro kilómetros de costas que se extienden por la Bahía de Altea, donde si ampliamos el radar se encuentran bellos rincones como la Isla de la Olla o el Peñón de Ifach".

Finalmente, los expertos recomiendan conocer la sierra del Parque natural de la Serra Gelada y la sierra de Bernia. Ambas cuentan con rutas de senderismo, destacando la del Forat de Bernia.