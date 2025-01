El pueblo de Soria que tiene 1.700 asientos del Camp Nou desde hace 30 años

El Camp Nou se encuentra inmerso en un largo proceso de reconstrucción. Desde hace un año y medio, el FC Barcelona juega sus partidos como local en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Montjuic, a la espera de que su estadio habitual finalice parte de las obras y las condiciones permitan el regreso del equipo y la afición.

Sin embargo, el feudo azulgrana ya fue sometido a otra remodelación en el pasado. En 1994, la entidad presidida por Josep Lluís Núñez llevó a cabo una amplia reforma para aumentar la capacidad del estadio y, para ello, renovó algunos de sus asientos.

Curiosamente, 1.700 de esos asientos se encuentran actualmente en la localidad de Langa de Duero, en Soria. Y no están guardados en casa o en el almacén de algún aficionado azulgrana, sino que forman parte del mobiliario urbano del municipio.

Los asientos no acabaron en Soria por casualidad. Unos vecinos se enteraron de que el Barça almacenaba esos asientos, y no dudaron en mostrar su voluntad para quedarse con su propiedad. El club les puso la condición de que debían de acudir presencialmente a Barcelona para llevarse el material, pero no fue un impedimento. Los vecinos cogieron un camión y, en menos de 24 horas, desmontaron y cargaron las 1.700 sillas y regresaron a Langa de Duero.

El municipio tiene los asientos repartidos por todas las calles y, como no podía ser de otra manera, también fueron instalados en el campo de fútbolmunicipal. Los vecinos siguen disfrutando de los beneficios de una historia que, seguramente, desconoce mucha gente.