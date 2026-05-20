El pueblo donde mejor se come de España y se ve el eclipse solar total: torreznos, setas, calles medievales y un paisaje de sabinas

El miércoles 12 de agosto tendrá lugar un histórico eclipse solar total que cruzará la mitad norte de España, Islandia y Groenlandia. Este fenómeno es único, ya que representa el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo (desde 1912). Al ocurrir durante el atardecer estival, el Sol estará muy bajo, ofreciendo una espectacular puesta de sol eclipsada.

La provincia y la ciudad de Soria se encuentran en el corazón de la franja de totalidad, convirtiéndose en uno de los mejores lugares del mundo para presenciar el eclipse. La región es famosa especialmente por sus cielos limpios y su baja contaminación lumínica (cuenta con Certificación Starlight).

Una gastronomía espectacular

El pueblo es Calatañazor. Es uno de los principales referentes del turismo gastronómico rural en Castilla y León. La localidad destaca por recetas tradicionales sorianas como los famosos torreznos, los asados elaborados al horno y otros platos típicos que atraen a numerosos visitantes durante todo el año. Todo esto se combina con un entorno histórico lleno de calles de piedra, restos medievales y paisajes naturales únicos.

El ambiente del pueblo adquiere además un aire especial gracias a su estética antigua y al encanto de sus construcciones tradicionales. Pasear entre viviendas de piedra mientras se observan las ruinas del castillo medieval crea una sensación casi cinematográfica, como si el visitante estuviera recorriendo el escenario de una película histórica.

Torreznos de Soria / SPORT.es

Aunque recientemente el interés por Calatañazor ha crecido todavía más, este rincón soriano ya era considerado uno de los destinos rurales más populares de la provincia debido a la calidad de su cocina. Muchos de sus restaurantes mantienen vivas las recetas tradicionales elaboradas con carnes, embutidos, productos de caza y una gran variedad de setas de temporada.

La gastronomía de Soria también está muy vinculada a productos micológicos de gran prestigio, como los boletus y la trufa negra. Durante determinadas épocas del año, especialmente en otoño, estos ingredientes ocupan un lugar importante en numerosos platos locales y convierten la zona en un destino muy apreciado por los amantes de la cocina de montaña.

Un pueblo medieval

El pueblo conserva prácticamente intacta su imagen medieval. Pero lo más sorprendente de todo es su número de habitantes: Calatañazor tiene una población oficial de 43 personas.

Sus escasos habitantes conviven cada día con calles empedradas y antiguas viviendas tradicionales. En la parte más elevada del municipio sobresalen las ruinas del castillo, una antigua fortaleza desde la que se contemplan amplias vistas del paisaje soriano que rodea la localidad.

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Además de su patrimonio histórico, Calatañazor cuenta con un entorno natural excepcional. Muy cerca se encuentra el Sabinar de Calatañazor, uno de los bosques de sabinas mejor conservados de Europa, con árboles centenarios que crean un paisaje muy singular dentro de la península ibérica. A poca distancia también se pueden visitar otros espacios naturales emblemáticos de Soria, como el Cañón del Río Lobos o la conocida Laguna Negra.