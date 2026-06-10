El pueblo marinero que tiene uno de los mejores arroces de Cataluña: paseo marítimo, patrimonio modernista y a sólo 37 km de Barcelona

A menudo, hay joyas escondidas muy cerca de grandes ciudades que muchos turistas terminan olvidando de visitar. Es el caso de Sitges, una villa ubicada a tan solo 37 kilómetros de Barcelona y que se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de la costa catalana si estás buscando una escapada tranquila, buena gastronomía y un entorno repleto de historia.

Este pueblo marinero ha conservado su esencia mediterránea mientras se consolida como uno de los enclaves turísticos más populares de Cataluña, con innumerables hoteles y alojamientos para todos los gustos.

Lo mejor de todo es que puede recorrerse cómodamente a pie: sus dimensiones, su terreno prácticamente llano y la cercanía entre sus principales puntos de interés permiten disfrutar de la localidad sin necesidad de usar el coche.

El recorrido suele comenzar en su emblemático paseo marítimo, una avenida de aproximadamente 2,5 kilómetros que bordea las playas urbanas y ofrece espectaculares vistas del Mediterráneo.

A medida que vamos avanzando por el litoral, aparecen elegantes casas de estilo indiano y edificios históricos que recuerdan el pasado comercial de la villa. Un paseo que conduce a uno de los símbolos más reconocibles de Sitges: la iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla, situada sobre un pequeño promontorio con vistas al mar.

Sitges / Sport

Además de ser una de las 10 mejores ciudades para vivir tras jubilarse, Sitges cuenta con un precioso casco antiguo. Sus estrechas calles empedradas, plazas repletas de vida y fachadas blanca transportan al turista a la antigua villa de pescadores que fue durante siglos.

Sitges también presume de una importante tradición cultural. Y hay que destacar que es uno de los principales puntos de interés en Catalunya para la comunidad LGBTIQ+, muy asentada en la villa.

Eso sí, a poco que te guste comer... Los arroces marineros, elaborados con productos frescos del Mediterráneo, son una de las especialidades más demandadas. Nuestro consejo es que lo pruebes antes de marcharte porque es uno de los mejores de Cataluña.