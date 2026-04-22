El pueblo mágico del mes, elegido por National Geographic: un enclave en el corazón natural de los Picos de Europa erigido en piedra, rodeado de bosque y con una fuente milagrosa

National Geographic no ha dejado lugar a dudas: su pueblo mágico para este mes se trata de Cangas de Onís, un bello enclave natural ubicado en Asturias que esconde algunos de los lugares más mágicos y tradicionales a encontrar en toda España.

Cangas de Onís, uno de los lugares más mágicos de España

Cangas de Onís destaca por ser un entorno natural en los Picos de Europa. Es un espacio verde bellísimo que además cuenta con un atractivo turístico muy difícil de igualar: la Santa Cueva de Covadonga, uno de los lugares más simbólicos de Asturias.

Este espacio está considerado como un lugar sagrado y con un peso histórico mayúsculo para España. Y es que parte de su historia se encuentra vinculada directamente a Don Pelayo además de al origen del Reino de Asturias.

Santa Cueva de Covadonga / SPORT.es / Arturo Nikolai

El exterior de la cueva ya deja apreciar un espacio bellísimo, de esos que inspiran grandes historias de fantasía. Eso sí, su interior no es para menos, pues en él se esconde la imagen de la Virgen de Covadonga, conocida como 'La Santina'.

Asimismo, la Santa Cueva de Covadonga cuenta con un relato particular muy especial, pues se dice de ella que 'Resurgió de las Cenizas' después de que el santuario sufriera un grave incendio, el cual acabó consumiendo la mayor parte de su contenido.

Afortunadamente, con el tiempo fue posible llevar a cabo una reconstrucción total mediante la que volver a hacer que el espacio volviera a estar disponible. Todo esto le da ese aura de 'renacimiento' que hace que la cueva sea aún más emblemática.

Pero Cangas de Onís no se queda solo en la Santa Cueva por único que sea el lugar: otros atractivos como el Puente Romano, la Iglesia de Santa Cruz o los Lagos de Covadonga hacen de Cangas de Onís un lugar inolvidable y muy recomendable para visitar.

En definitiva, Cangas de Onís responde perfectamente a esa denominación de 'Pueblo Mágico' por contar con una combinación de belleza a historia que lo distinguen entre la mayoría de lugares de turismo de España.