¿Qué pueblo ha ganado el 'Grand Prix 2025': San Sebastián de La Gomera o Cubas de la Sagra?

¿Es posible que la capital de una isla compita en igualdad de condiciones con el resto de pueblos de 'Grand Prix'? Como la mayoría de fans del formato sabréis, es habitual que participen pueblos de menos de 10.000 habitantes. Y esta máxima se ha respetado en la última edición, en cuya final arrasó San Sebastián de La Gomera, capital de la isla homónima y una localidad de poco más de 9.000 habitantes.

San Sebastián de La Gomera (Canarias) se enfrentó a Cubas de la Sagra (Madrid) en un duelo encarnizado que terminó decantándose para los creadores del 'silbo gomero', una peculiar forma de comunicación procedente de la zona y protegida por las administraciones.

¿Cómo es San Sebastián de La Gomera y por qué es una localidad que merece la pena visitar al menos una vez en la vida?

La Gomera, una isla para perderse

San Sebastián de La Gomera es la capital de la isla homónima, cuenta con menos de 10.000 habitantes y a primera vista puede que no tenga mucho que ver. Sin embargo, conserva calles empedradas, casas con balcones de madera y plazas en las que se respira tranquilidad.

En clases de Historia aprenderías que este fue el último puerto en el que Cristóbal Colón hizo escala antes de partir al descubrimiento de América, siendo una de las principales razones por las que muchos turistas, especialmente españoles, visitan cada año la isla.

Entre sus principales atractivos se encuentran la Torre del Conde, una fortificación del siglo XV, la Iglesia de la Asunción, donde rezó Colón, y el Pozo de la Aguada, vinculado a su viaje.

Sí, San Sebastián de La Gomera es una localidad en exceso tranquila, pero cada vez más personas buscan alejarse del bullicio de las grandes ciudades. Y lo mejor es que estás a un paso del Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y accesible a través de numerosos caminos y senderos.