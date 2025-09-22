FAMOSOS
Así es Sant Pere de Ribes, el pueblo donde creció Aitana Bonmatí: uno de los lugares más exclusivos de Barcelona
En directo, la gala de Balón de Oro
Aitana Bonmatí no olvidará jamás la noche vivida en París. La jugadora del FC Barcelona ha sido coronada este lunes con el Balón de Oro Femenino 2025, convirtiéndose en su tercer premio consecutivo.
"Tercera vez consecutiva. El teatro aún impresiona. Es increíble. Gracias por otorgarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras. Si pudiera compartirlo lo haría. Recibirlo de la mano de Iniesta, increíble, uno de mis ídolos juntamente con Xavi. Dar gracias a la organización por mejorar, es el primer año que tenemos los mismos premios que el masculino. Se agradece", ha declarado.
Bonmatí se crio en Sant Pere de Ribes, un lugar situado en la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. En esta localidad ayudó a la jugadora a crecer tanto a nivel deportivo como personal. También, empezó a dar los primeros toques al balón en el F.C Cubelles, antes de unirse a la cantera del FC Barcelona.
La futbolista siempre ha llevado al pueblo en su corazón y de la gente que vive en él. Los valores del municipio le han ayudado a crecer como deportista y a llegar al día de hoy, que ha hecho historia tras ganar dos balones de oro seguidos. No obstante, Bonmatí quiere seguir haciendo historia en el fútbol femenino y quiere sumar el tercero el año que viene.
Sant Pere de Ribes es un lugar que combina unas calles históricas con mucha naturaleza a sus alrededores. Este municipio tiene montaña y mar, ya que está muy cerca de las playas. Pocos pueblos en Catalunya pueden presumir de tener estos dos elementos.
Uno de los lugares donde es mejor desconectar es tanto en el Garraf como Sitges, porque ambos contienen encantadores paseos marítimos y su animado ambiente costero, ofrece un destino perfecto para disfrutar del sol y el mar. Además, muchos jugadores del FC Barcelona van a pasar sus días de vacaciones en este municipio.
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
- Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
- ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
- Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
- Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
- Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas