Aitana Bonmatí no olvidará jamás la noche vivida en París. La jugadora del FC Barcelona ha sido coronada este lunes con el Balón de Oro Femenino 2025, convirtiéndose en su tercer premio consecutivo.

"Tercera vez consecutiva. El teatro aún impresiona. Es increíble. Gracias por otorgarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras. Si pudiera compartirlo lo haría. Recibirlo de la mano de Iniesta, increíble, uno de mis ídolos juntamente con Xavi. Dar gracias a la organización por mejorar, es el primer año que tenemos los mismos premios que el masculino. Se agradece", ha declarado.

Bonmatí se crio en Sant Pere de Ribes, un lugar situado en la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. En esta localidad ayudó a la jugadora a crecer tanto a nivel deportivo como personal. También, empezó a dar los primeros toques al balón en el F.C Cubelles, antes de unirse a la cantera del FC Barcelona.

La futbolista siempre ha llevado al pueblo en su corazón y de la gente que vive en él. Los valores del municipio le han ayudado a crecer como deportista y a llegar al día de hoy, que ha hecho historia tras ganar dos balones de oro seguidos. No obstante, Bonmatí quiere seguir haciendo historia en el fútbol femenino y quiere sumar el tercero el año que viene.

Sant Pere de Ribes es un lugar que combina unas calles históricas con mucha naturaleza a sus alrededores. Este municipio tiene montaña y mar, ya que está muy cerca de las playas. Pocos pueblos en Catalunya pueden presumir de tener estos dos elementos.

Uno de los lugares donde es mejor desconectar es tanto en el Garraf como Sitges, porque ambos contienen encantadores paseos marítimos y su animado ambiente costero, ofrece un destino perfecto para disfrutar del sol y el mar. Además, muchos jugadores del FC Barcelona van a pasar sus días de vacaciones en este municipio.