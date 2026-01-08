El pueblo en Catalunya que no multará por no llevar la baliza V16: "Estamos para ayudar, no para putear"

La polémica por la obligatoriedad de llevar la baliza V16 en la carretera a partir del 1 de enero ha generado numerosos debates acerca de su utilidad real, sobre todo en comparación con la de los tradicionales triángulos. Mientras algunos ven necesaria su implantación, otros opinan que no son para nada útiles y que la solución es más peligrosa que lo que ya existía.

A ello, hay que sumarle que a tan solo unos pocos días del cambio de año, la DGT quitó la homologación a ciertos modelos de luces, dejando a un gran número de usuarios de las vías públicas desamparados y con una compra inútil. A ello, hay que sumarle la información de la que se hizo eco el programa 'El Món a RAC1', que interfería en los marcapasos y desfibriladores.

Por eso, en un pueblo catalán el gobierno municipal ha advertido a sus ciudadanos que la policía no multará a los conductores por no tener la baliza y que no les pararán para comprobarlo.

Se trata de Port de la Selva, de la província de Girona, donde Roger Pinart, el regidor de Seguridad, ha anunciado la decisión: "He dado la orden a la Guàrdia Municipal del Port de la Selva de que no se haga ningún control y no se sancione a nadie por no llevar la baliza V16", escribía en primera instancia el político de Junts.

"Estamos aquí para audar al ciudadano y no para putearlo", defendía contundentemente en su perfil en X. Pese al categórico anuncio, también advertía que "no le han pedido a nadie que no la compre", en declaraciones al mismo programa de la radio líder en Catalunya, por lo que sigue siendo una buena opción para los vecinos que necesiten salir del pueblo, ya que fuera sí que se aplicará la ley con total normalidad.

El político añadía que esta medida llega porque "la baliza es una chapuza a todas luces" y era un tema que preocupaba a "mucha gente" porque la mayoría de vecinos, apuntaba, solo usan el vehículo para trayectos de corta distancia, por lo que el coste de la V16 no compensa.

"Ya les cueta los suficiente llegar a fin de mes y hacer la compra, como para obligarles a gastar 50 euros en esto. Estamos normalizando precios desorbitados, esto nos recuerda a las mascarillas", remataba el tema Pinart, que además añadía que dada la poca iluminación, "con carreteras como las nuestras, no servirá para nada", defendiendo que se siga usando los triángulos.

La decisión es completamente consciente, pues ha confirmado que predica con el ejemplo y que él mismo no piensa comprársela, aunque sí que lo hará para los vehículos municipales solamente en el caso que la DGT les obligue: "Tengo coche particular y de empresa y no he comprado ninguna. Tengo claro que es sancionable y no voy a hacerlo, las normas son claras y yo me hago responsable", terminaba su alegato.