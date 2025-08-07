Tiempo
El pueblo de Catalunya que ha dormido este miércoles a 12 grados en plena ola de calor
Hay quienes sí han conciliar el sueño mientras el resto vivía una de las noches más tórridas del verano
Ya llegan a Catalunya las primeras 'bofetadas' tórridas de la ola de calor que llevan unos días azotando al resto de la Península Ibérica. Las temperaturas superarán los 40 ºC durante los próximos días en algunos puntos del país, situación que ha puesto en "alerta naranja" a algunas de estas zonas.
Este despliegue de calor ha tardado unos días más en llegar a Catalunya, pero la realidad es que ya no hay escapatoria y así se ha podido vivir durante la noche de este miércoles, 6 de agosto. Una situación que se agravará a lo largo de este jueves, 7 de agosto.
El Meteocat prevé que algunas zonas de Catalunya puedan llegar durante la jornada de este jueves a temperaturas cercanas a los 40 ºC. La agencia meteorológica ha querido poner especial énfasis en Lleida y sus alrededores, donde se esperan termómetros indicando hasta 38 ºC.
Pero mientras a miles de personas les costaba conciliar el sueño durante la pasada noche en el territorio catalán, ha habido un pueblo que ha dormido a tan solo 12º C. Una temperatura ideal para descansar placenteramente.
Este es el pueblo
Se trata de Prades, municipio de Tarragona que pertenece a la comarca del Baix Camp. Es conocida por sus habitantes como la "Vila Vermella" ("Villa Roja" en castellano) a causa de la piedra de color rojizo que forma parte de muchos de sus edificios.
Asimismo, Prades no ha sido la única localidad que ha disfrutado de la noche, sino que algunos otros pueblos catalanes también han tenido la gran suerte de no superar los 14 ºC.
Otras localidades con mínimas inferiores a 14 ºC
Entre ellos encontramos El pont de Suert (Lleida) que se ha alcanzado una mínima de 12.9 ºC, Bonabé (Lleida) con 13.1 ºC, Guardiola de Berguedà (Barcelona) a 13.5 ºC, Castellar de n'Hug (Barcelona) a 13.7ºC o Sant Pau de Segúries (Girona) y Puigcerdà (Girona) que han bajado hasta los 13.8 ºC.
De todas formas, estas localidades suponen un oasis dentro de la abrasadora realidad. El resto del territorio catalán vivirá unas noches complicadas durante los próximos días. Aun así, el Meteocat no ha emitido, por ahora, ningún aviso especial, con lo que más allá del hecho de que las temperaturas serán considerablemente elevadas no supondrán riesgo o peligro de ninguna clase para la población.
