Este pueblo de Catalunya es la capital gastronómica de la Costa Daurada: "Hoy vino un matrimonio holandés que viene desde hace 50 años, cuando esto era un bar"

Cuando uno se marcha de vacaciones, encontrar un destino en el que se coma bien puede marcar la diferencia. Cambrils cumple con creces ese requisito: este municipio de Tarragona está considerado la capital gastronómica de la Costa Daurada.

Así es Cambrils, el pueblo catalán que destaca por su gastronomía

Cambrils es un municipio que destaca sobre todo por reunir más de 150 establecimientos gastronómicos, lo que supone que cuenta con uno de los mayores ratios de restaurante por habitante de toda la zona.

Y lo mejor es que muchos de estos restaurantes son de máxima categoría: dos de los establecimientos más conocidos de Cambrils son Can Bosch y Rincón de Diego, y en ambos casos se hallan distinguidos por haber sido reconocidos con una estrella Michelin.

Además, Cambrils ofrece muchos otros establecimientos gastronómicos de calidad que aparecen en guías nacionales e internacionales. Es decir, no es solo que haya mucho restaurante, es que hay tanta calidad como también cantidad.

Diada de Tarragona i Terres de l’Ebre, celebrada a Cambrils / SPORT.es / FCT

Una de las características más singulares de la cocina de Cambrils es su estrecha relación con el pasado pesquero de la localidad; muchas recetas se basan en el concepto de 'ranchos a bordo'.

Estos platos se elaboraban en el pasado en las propias embarcaciones de pescadores, con capturas que se habían hecho a lo largo del mismo día. Con el tiempo, esa tradición fue derivando en una influencia que marca ahora los platos más modernos de la localidad.

Lógicamente, la gastronomía de Cambrils también se beneficia de la proximidad del pescado y el marisco, además de los productos agrícolas del entorno. A ello se suma su Escuela de Hostelería y Turismo, responsable de formar a numerosos profesionales del municipio.

En definitiva, si buscas un lugar al que escapar este verano y quieres asegurarte de comer bien, pocas mejores opciones encontrarás en Catalunya que Cambrils. Porque playa y mar lo ofrecen muchos destinos, pero comer cada día el mejor pescado y marisco, no tantos.