Este pueblo de Castilla y León tiene solo 120 habitantes pero es un paraíso para quienes buscan historia medieval

El pueblo de Castillejo de Robledo, en la provincia de Soria, es un pequeño enclave de apenas 120 habitantes que guarda una memoria histórica extraordinaria de la Edad Media. Localizado en la frontera entre las provincias de Soria, Segovia y Burgos, este lugar es un paraíso para quienes buscan historia medieval, con un castillo que domina el paisaje y ruinas que parecen una alegoría del devenir de Castilla.

A pesar de la despoblación que afecta a la región, Castillejo de Robledo resiste y mantiene su conjunto patrimonial medieval como uno de los más importantes de la zona. Está organizado a los pies de un castillo que fue propiedad de la Orden de San Juan de Almazán y también de los templarios de Ucero.

Un castillo medieval dominando el paisaje

Este castillo, bien de interés cultural desde 1949, es una fortificación medieval que se encuentra en buen estado y conserva toda su planta original. La construcción del castillo tiene dos posibles orígenes: algunos atribuyen su construcción a un primer asentamiento de la encomienda de la Orden de San Juan de Almazán, y otros a los templarios de Ucero.

En 1311, cuando se suprimieron los templarios, pasó a la Orden Hospitalaria de San Juan y posteriormente a sus vecinos. La importancia histórica de este pueblo es notable porque se ubica en la frontera que delimitaba el río entre reinos y califatos medievales.

El castillo de Castillejo de Robledo / Ayuntamiento de Castillejo de Robledo

Frontera entre reinos

Esta posición limítrofe entre Castilla y los territorios musulmanes le dio un valor estratégico en la época medieval. El pueblo está ubicado junto a territorios segovianos y burgaleses, lo que lo convierte en un punto de encuentro entre diferentes culturas y reinos.

Esta ubicación en la frontera medieval es lo que hizo que Castillejo de Robledo fuera un lugar de paso para artesanos y comerciantes durante la Edad Media. Su conjunto patrimonial incluye el castillo, las ruinas de la antigua población y restos de la muralla medieval que rodeaba el pueblo.

Las ruinas y el castillo parecen una alegoría del devenir de Castilla, reflejando la historia de los reinos medievales y las luchas entre cristianos y musulmanes. El castillo es uno de los mejor conservados de su época en toda Castilla y León, y de las obras patrimoniales medievales más destacadas de la provincia de Soria.