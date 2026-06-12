Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libres F1 BarcelonaHorarios F1 BarcelonaBernardo Silva AtléticoCorea del SurMundial 2026Dónde ver Mundial 2026ViniciusRodriCarlos MoyáCorte de peso TopuriaTopuria vs GaethjePartidos Mundial 2026 hoyDecoEtapa 6 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Final playoff Primera DivisionPogacar TourMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaDónde juega EspañaDinero campeón MundialBarça próximo partidoFinal Four balonmanoRafa NadalLey de Propiedad HorizontalMadre TopuriaCasillasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

PUEBLOS

Este pueblo de Castilla y León tiene solo 120 habitantes pero es un paraíso para quienes buscan historia medieval

Entre Soria, Segovia y Burgos, Castillejo de Robledo es una parada obligatoria en Castilla y León.

El pueblo Castillejo de Robledo

El pueblo Castillejo de Robledo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Pareja

Álex Pareja

El pueblo de Castillejo de Robledo, en la provincia de Soria, es un pequeño enclave de apenas 120 habitantes que guarda una memoria histórica extraordinaria de la Edad Media. Localizado en la frontera entre las provincias de Soria, Segovia y Burgos, este lugar es un paraíso para quienes buscan historia medieval, con un castillo que domina el paisaje y ruinas que parecen una alegoría del devenir de Castilla.

A pesar de la despoblación que afecta a la región, Castillejo de Robledo resiste y mantiene su conjunto patrimonial medieval como uno de los más importantes de la zona. Está organizado a los pies de un castillo que fue propiedad de la Orden de San Juan de Almazán y también de los templarios de Ucero.

Un castillo medieval dominando el paisaje

Este castillo, bien de interés cultural desde 1949, es una fortificación medieval que se encuentra en buen estado y conserva toda su planta original. La construcción del castillo tiene dos posibles orígenes: algunos atribuyen su construcción a un primer asentamiento de la encomienda de la Orden de San Juan de Almazán, y otros a los templarios de Ucero.

En 1311, cuando se suprimieron los templarios, pasó a la Orden Hospitalaria de San Juan y posteriormente a sus vecinos. La importancia histórica de este pueblo es notable porque se ubica en la frontera que delimitaba el río entre reinos y califatos medievales.

El castillo de Castillejo de Robledo

El castillo de Castillejo de Robledo / Ayuntamiento de Castillejo de Robledo

Frontera entre reinos

Esta posición limítrofe entre Castilla y los territorios musulmanes le dio un valor estratégico en la época medieval. El pueblo está ubicado junto a territorios segovianos y burgaleses, lo que lo convierte en un punto de encuentro entre diferentes culturas y reinos.

Esta ubicación en la frontera medieval es lo que hizo que Castillejo de Robledo fuera un lugar de paso para artesanos y comerciantes durante la Edad Media. Su conjunto patrimonial incluye el castillo, las ruinas de la antigua población y restos de la muralla medieval que rodeaba el pueblo.

Noticias relacionadas y más

Las ruinas y el castillo parecen una alegoría del devenir de Castilla, reflejando la historia de los reinos medievales y las luchas entre cristianos y musulmanes. El castillo es uno de los mejor conservados de su época en toda Castilla y León, y de las obras patrimoniales medievales más destacadas de la provincia de Soria.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
  2. Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
  3. Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
  4. Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
  5. Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia
  6. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
  7. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores
  8. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes

Este pueblo de Castilla y León tiene solo 120 habitantes pero es un paraíso para quienes buscan historia medieval

Este pueblo de Castilla y León tiene solo 120 habitantes pero es un paraíso para quienes buscan historia medieval

El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

El refugio de George Clooney (65 años) en Barcelona: un restaurante de cocina mediterránea en un enclave privilegiado

El refugio de George Clooney (65 años) en Barcelona: un restaurante de cocina mediterránea en un enclave privilegiado

Bresh firma la noche más multitudinaria de su historia en Amnesia Ibiza con Nicki Nicole

Confirmado: la Seguridad Social permite cobrar dos pensiones de jubilación a la vez, pero solo en una situación y con limitación

La Declaracion de la renta incorpora deducciones por gastos veterinarios y aclara las obligaciones de los pensionistas

La Declaracion de la renta incorpora deducciones por gastos veterinarios y aclara las obligaciones de los pensionistas

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión