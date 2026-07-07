Así es el pueblo más bonito de España en julio de 2026 según National Geographic

España tiene algunos de los territorios más ideales para pasar el verano. En concreto, Asturias cuenta con múltiples destinos rurales y entornos naturales que llaman la atención de los expertos.

Aunque se recomienda reservar con antelación para asegurar un buen precio, julio es uno de los mejores meses del verano para hacer turismo. Como es habitual, la revista National Geographic escoge el pueblo más bonito de España para viajar este mes.

Durante el pasado mes, el municipio de Durro (Cataluña) fue la opción escogida por el citado medio. Ahora, llega el turno de Celorio, uno de los pueblos costeros más bonitos de Asturias.

Turistas en Llanes (Asturias). / .

Celorio es una de las 28 parroquias que forman el concejo asturiano de Llanes. Esta localidad está ubicado entre la costa, al norte, y se encuentra a 4,5 kilómetros de la capital del municipio, Llanes.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, la población de Celorio es de 409 habitantes empadronados. No obstante, en verano puede alcanzar unas 5.000 personas, de las cuales muchas poseen una residencia en el pueblo.

La mayor parte de los veraneantes son de origen asturiano, aunque muchos provienen del País Vasco, Madrid, Francia, Alemania y Países Bajos, entre otros. Celorio cuenta con un gran número de playas, cerca de la Sierra de Cuera y los Picos de Europa.

El antiguo monasterio de San Salvador es uno de los principales intereses turísticos, junto a la iglesia parroquial. Los visitantes también acuden por la "Cara de Cristo", una formación rocosa que se produce junto a la playa de Troenzo.

Desde una determinada perspectiva, la conjunción de varias rocas se asemeja al perfil de un rostro humano, atrayendo a múltiples turistas. Por último, las fiestas de la localidad son muy populares y extienden en los meses de julio y agosto.