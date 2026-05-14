Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezBrian FariñasAlavés - BarcelonaJulián ÁlvarezEtapa Giro Italia hoyReal Madrid - OviedoLandaluce - MedvedevAlemania - España Sub 17Sara CarboneroPsicólogo deportivoYogaClasificación LaLigaCalculadora descenso LigaClasificación Giro ItaliaHorarios MotoGp CatalunyaFinal Copa de la ReinaDeclaración de la rentaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

VIAJES

El pueblo más bonito de Catalunya está reconocido por la Organización Mundial del Turismo: un refugio natural de 300 habitantes desconocido para el gran público

Se trata de uno de los pueblos más increíbles que pueden encontrarse en la provincia de Barcelona

Puente colgante de Rupit

Puente colgante de Rupit / SPORT.es / Catalunya Turisme

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Si quieres encontrar un pueblo mágico, lejos de la masificación y que reúna un encanto medieval, Rupit es lo que buscas. Este pequeño pueblo de Catalunya es considerado una de las grandes joyas en la provincia de Barcelona, y está incluso reconocido por la Organización Mundial del Turismo.

Todo lo que debes saber acerca del pueblo de Rupit

Rupit está ubicado específicamente dentro de la comarca de Osona, y cuenta con todos esos elementos de calles de piedra, entorno natural y gran volumen de montañas y bosques que hacen que su visita pase a ser una experiencia de pura fantasía.

Uno de los atractivos más conocidos de Rupit reside en su famoso puente colgante de madera, y a ello se suman unas casas de piedra perfectamente conservadas y un casco histórico que parece parece detenido en el tiempo. Es un conjunto medieval simplemente espectacular.

En sí, la experiencia en Rupit es para muchos como un viaje al pasado... y a un lugar de paz. La Iglesia de Sant Miquel, sus plazas y balcones hacen de Rupit un lugar anacrónico en el que perderte para olvidar el estrés del día a día.

Pueblo de Rupit

Pueblo de Rupit / Sport

Si además eres de aquellos a los que les encantan parajes naturales como las cascadas, cerca de Rupit se encuentra el Salt de Sallent. Para acceder a él hay una serie de rutas de senderismo que se hacen bastante accesibles.

Porque la magia de este pueblo de Catalunya no se encuentra solo en lo que ofrece en su interior, también en todo lo que le rodea; es una oportunidad de descubrir un corazón natural que difícilmente se encuentra a día de hoy.

Rupit se entiende así como una alternativa muy marcada a muchos de los destinos típicos en España; en una etapa en la que muchos prefieren bares y playas, Rupit ofrece montañas y una estética que parece sacada de varios siglos atrás.

Noticias relacionadas y más

Entre naturaleza, piedra y silencio, Rupit ofrece una de las escapadas más diferentes y tranquilas de toda Catalunya, sobre todo para aquellos que buscan una manera de liberar su mente durante unos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: 'Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV
  2. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  3. Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
  4. Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
  5. Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 50.000 euros por dejar al perro en la terraza según la Ley de Bienestar Animal
  6. Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
  7. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
  8. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes

El pueblo más bonito de Catalunya está reconocido por la Organización Mundial del Turismo: un refugio natural de 300 habitantes desconocido para el gran público

El pueblo más bonito de Catalunya está reconocido por la Organización Mundial del Turismo: un refugio natural de 300 habitantes desconocido para el gran público

Nueve colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España, según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

Nueve colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España, según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

El patrimonio de Sergio Ramos (40 años): sector inmobiliario, la yeguada SR4 y ahora la compra del Sevilla

El patrimonio de Sergio Ramos (40 años): sector inmobiliario, la yeguada SR4 y ahora la compra del Sevilla

Giro de 180 grados en el 'crimen de la Guardia Urbana': Rosa Peral se queda sin abogada

Giro de 180 grados en el 'crimen de la Guardia Urbana': Rosa Peral se queda sin abogada

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Cayetano, jubilado (71 años): trabajó 55 años y tuvo que llegar hasta el Supremo para cobrar su pensión

Cayetano, jubilado (71 años): trabajó 55 años y tuvo que llegar hasta el Supremo para cobrar su pensión

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Así han quedado varios vehículos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tras un ataque con dron ruso

Así han quedado varios vehículos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios tras un ataque con dron ruso