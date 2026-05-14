El pueblo más bonito de Catalunya está reconocido por la Organización Mundial del Turismo: un refugio natural de 300 habitantes desconocido para el gran público

Si quieres encontrar un pueblo mágico, lejos de la masificación y que reúna un encanto medieval, Rupit es lo que buscas. Este pequeño pueblo de Catalunya es considerado una de las grandes joyas en la provincia de Barcelona, y está incluso reconocido por la Organización Mundial del Turismo.

Todo lo que debes saber acerca del pueblo de Rupit

Rupit está ubicado específicamente dentro de la comarca de Osona, y cuenta con todos esos elementos de calles de piedra, entorno natural y gran volumen de montañas y bosques que hacen que su visita pase a ser una experiencia de pura fantasía.

Uno de los atractivos más conocidos de Rupit reside en su famoso puente colgante de madera, y a ello se suman unas casas de piedra perfectamente conservadas y un casco histórico que parece parece detenido en el tiempo. Es un conjunto medieval simplemente espectacular.

En sí, la experiencia en Rupit es para muchos como un viaje al pasado... y a un lugar de paz. La Iglesia de Sant Miquel, sus plazas y balcones hacen de Rupit un lugar anacrónico en el que perderte para olvidar el estrés del día a día.

Pueblo de Rupit / Sport

Si además eres de aquellos a los que les encantan parajes naturales como las cascadas, cerca de Rupit se encuentra el Salt de Sallent. Para acceder a él hay una serie de rutas de senderismo que se hacen bastante accesibles.

Porque la magia de este pueblo de Catalunya no se encuentra solo en lo que ofrece en su interior, también en todo lo que le rodea; es una oportunidad de descubrir un corazón natural que difícilmente se encuentra a día de hoy.

Rupit se entiende así como una alternativa muy marcada a muchos de los destinos típicos en España; en una etapa en la que muchos prefieren bares y playas, Rupit ofrece montañas y una estética que parece sacada de varios siglos atrás.

Entre naturaleza, piedra y silencio, Rupit ofrece una de las escapadas más diferentes y tranquilas de toda Catalunya, sobre todo para aquellos que buscan una manera de liberar su mente durante unos días.