LOCALIDAD
El pueblo aragonés que conserva una de las fortalezas clave del Pirineo medieval: construida en el siglo XI bajo el mandato de Sancho III el Mayor
Historia, patrimonio y memoria en uno de los enclaves más singulares de Aragón
El pequeño municipio de Abizanda, situado en la comarca del Sobrarbe, guarda entre sus calles de piedra y su entorno pirenaico una historia marcada por la tradición, la defensa medieval y la memoria cultural. Un relato que, en parte, ha quedado huérfano tras el cierre en 2025 del Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Central, un espacio que albergaba más de 8.000 piezas vinculadas a las creencias populares.
Entre esos objetos destacaba un amuleto de coral rojo en forma de mano, conocido como “higa”, que durante generaciones fue utilizado como protección frente a males como el mal de ojo o fenómenos naturales adversos.
Su simbolismo resume una forma de entender el mundo en la que lo mágico y lo cotidiano convivían de forma natural. Sin embargo, ni siquiera estos elementos cargados de superstición han podido evitar la desaparición del museo, reflejo del progresivo vaciamiento cultural de algunas zonas rurales.
Pese a ello, el patrimonio arquitectónico de la localidad sigue en pie. La silueta de Torre de Abizanda domina el paisaje y se ha convertido en el principal reclamo del municipio.
Esta fortificación, construida en el siglo XI bajo el mandato de Sancho III el Mayor, formaba parte de una red defensiva destinada a frenar incursiones desde el sur. Su ubicación estratégica permitía controlar los accesos naturales a través de los valles del Cinca y del Isábena.
La torre, de gran altura y esbeltez, funcionaba como una estructura autosuficiente. Su acceso elevado dificultaba la entrada de enemigos, mientras que en su interior se distribuían espacios de almacenamiento, vivienda y defensa. En la parte superior, un cadalso permitía lanzar proyectiles sobre posibles atacantes, convirtiéndola en una pieza clave del sistema militar de la época.
Hoy, restaurada y visitable, la torre convive con nuevas formas de dinamización cultural, como la actividad de los Titiriteros de Binéfar, que han contribuido a mantener vivo el interés por el municipio a través del arte y la tradición oral.
La historia de Abizanda es, en definitiva, un reflejo del paso del tiempo: mientras algunos espacios desaparecen, otros resisten como testigos de un pasado que sigue presente. Entre la pérdida y la conservación, el municipio mantiene su identidad, recordando que el patrimonio no solo se mide en objetos, sino también en lo que permanece en pie.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social cubrirá con la base mínima los periodos no cotizados
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- El surrealista alegato de Dani Alves: "Estuve detenido durante 40 años; sigo estando loco, pero ahora para Dios"
- La DGT sorprende: así serán las nuevas matrículas rosas que revolucionarán las carreteras españolas en 2026
- Los veterinarios coinciden: el fallo común en la educación que aumenta la agresividad de los perros y compromete la seguridad del hogar