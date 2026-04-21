El pueblo de Aitana Bonmatí, estrella del Barça: un rincón que se asoma desde la carretera camino a Barcelona con un castillo medieval, naturaleza mediterránea y el legado indiano de sus fachadas

Aitana Bonmatí es una referencia mundial. La futbolista del FC Barcelona selló su nombre en las grandes portadas de los medios de comunicación durante los últimos años. A sus 28 años, ya ha logrado lo que toda futbolista sueña con ganar algún dia: el Mundial, la Women's Champions League, o el Balón de Oro. Ella, lo ha levantado en tres ocasiones: 2023, 2024 y 2025, nada mal.

La centrocampista aterrizó en las categorías inferiores del FC Barcelona en 2012, a los 13 años, tras lucirse en equipos de su localidad natal como el Garraf, Cubelles y otros clubes. Debutó oficialmente con el primer equipo el 18 de junio de 2016 en la Copa de la Reina, consolidándose en la plantilla principal a partir de la temporada 2016-2017.

A partir de ahí, Aitana solamente ha hecho que volar. Se ha convertido en un icono, siendo una de las jugadoras más influyentes de la nueva era femenina, junto a Alexia Putellas. Esta temporada, sin embargo, le costó un poco más. Quedó apartada de los terrenos de juego por una fractura de peroné sufrida en noviembre, y suma seis goles y tres asistencias.

Aitana Bonmatí ya entrena con el grupo / FC BARCELONA

El refugio de Aitana

Durante la temporada, la de Sant Pere de Ribes dispone de una agenda muy apretada, debido a la alta demanda de partidos, entre todas las competiciones que el Barça disputa (teniendo en cuenta que normalmente llega a rondas finales). Pero cuando tiene tiempo, regresa al lugar que la vio crecer: Sant Pere de Ribes, un lugar alejado de los focos, tranquilo y en el que conserva sus raíces.

Un lugar en el que Aitana abrirá un museo en el que dejará sus trofeos, y también donde dispone de un mural en forma de homenaje por la carrera lograda en la élite del fútbol. Por lo que hace a Sant Pere de Ribes, se encuentra en el Garraf y es un pueblo acogedor, familiar. Destaca por su riqueza histórica y cultural, visible en su núcleo antiguo de origen medieval.

Entre sus lugares imprescindibles se encuentra el Castillo de Ribes, un edificio del siglo X restaurado que hoy funciona como centro cultural. También sobresalen las casas de los 'americanos', construidas por emigrantes que regresaron con fortuna, y espacios como la iglesia de Sant Pere o el barrio de Sota-Ribes, donde aún se respira la esencia histórica del municipio.

Aitana Bonmatí en su campus en Sant Pere de Ribes / JAVI FERRÁNDIZ

Un destino ideal para quienes buscan naturaleza mediterránea

La vida social gira en torno a la Plaça Marcer, donde se ubican algunos de los edificios más representativos. Todo ello convierte al municipio en un lugar ideal para conocer la historia y evolución de la zona.

En cuanto a naturaleza, su ubicación junto al Parque Natural del Garraf lo convierte en un destino perfecto para el senderismo y las actividades al aire libre. Lugares como la Ermita de Sant Pau ofrecen vistas panorámicas del entorno, mientras que los vértices geodésicos permiten disfrutar de paisajes de 360 grados en plena naturaleza mediterránea.

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Sant Pere de Ribes también destaca por su tradición enoturística y sus celebraciones. Sus bodegas familiares ofrecen visitas y catas de vinos locales, y eventos como la Fiesta Mayor de Sant Pere o el Festival Udaeta mantienen vivas las tradiciones culturales del municipio, atrayendo tanto a visitantes como a residentes.