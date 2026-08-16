Los psicólogos resuelven qué significa quedarse dormido en el sofá y por qué es una señal de alarma

Quedarse dormido en el sofá después de una larga jornada de trabajo es una escena habitual en muchos hogares. Basta con sentarse unos minutos frente al televisor, comenzar una película o consultar el móvil para que el cansancio termine imponiéndose. Aunque en la mayoría de los casos no hay nada extraño detrás de este comportamiento, cuando se convierte en una rutina diaria puede estar relacionado con el nivel de agotamiento y con determinados hábitos de descanso.

El primer factor que puede explicar esta situación es, precisamente, el cansancio acumulado. Después de pasar muchas horas trabajando, realizando tareas domésticas o atendiendo diferentes responsabilidades, el organismo puede llegar a la noche con un elevado nivel de fatiga. Al encontrar un momento de tranquilidad en el sofá, el cuerpo aprovecha para relajarse y puede terminar iniciando el sueño casi sin que la persona se dé cuenta.

La situación también puede estar relacionada con la dificultad para desconectar de las obligaciones diarias. Algunas personas mantienen durante la noche pensamientos relacionados con el trabajo, las tareas pendientes o las responsabilidades del día siguiente. El sofá, al encontrarse asociado a actividades de ocio como ver una película o una serie, puede convertirse en el primer momento en el que realmente consiguen reducir ese nivel de activación mental.

Aspecto del sofá de tres plazas / IKEA / Diario de Ibiza

Otro aspecto que puede influir son los propios hábitos de descanso. La Sociedad Española de Sueño señala que dormir correctamente depende de factores fisiológicos, pero también de mantener una adecuada higiene del sueño. En este sentido, utilizar espacios poco preparados para dormir o mantener horarios irregulares puede terminar afectando a la calidad del descanso nocturno.

Por eso, quedarse dormido ocasionalmente en el sofá no debería interpretarse como una señal de que existe un problema psicológico. Puede ser simplemente la consecuencia de haber tenido un día especialmente agotador. El problema aparece cuando el sofá se convierte prácticamente todas las noches en el lugar donde comienza el descanso y esto termina alterando el horario habitual de sueño.

En determinados casos, además, el sofá puede funcionar como un espacio de transición entre la actividad del día y el momento de irse a dormir. La persona llega a casa, cena, se sienta y pretende descansar durante unos minutos antes de acostarse. Sin embargo, el cansancio acumulado hace que esos minutos se conviertan en una o varias horas de sueño.

El fenómeno también se ha relacionado en algunos análisis psicológicos con la soledad o la necesidad de desconectar emocionalmente. Para determinadas personas, permanecer en el salón acompañado por la televisión puede resultar más agradable que trasladarse directamente a un dormitorio vacío. No obstante, esta interpretación no puede aplicarse de forma general: dormir en el sofá no significa necesariamente que una persona se sienta sola o tenga dificultades emocionales.

También pueden existir otros factores, como la ansiedad, el estrés o la procrastinación. Algunas personas retrasan deliberadamente el momento de acostarse porque sienten que el final del día es el único momento que tienen para disfrutar de su tiempo libre. Así, aunque estén cansadas, prefieren permanecer frente al televisor o utilizando el móvil antes que irse directamente a la cama.

Un gato y un perro en el sofá / 5

El problema es que dormir habitualmente en el sofá puede terminar fragmentando el descanso nocturno. Si una persona se duerme durante varias horas, se despierta de madrugada y después se traslada a la cama, puede tener dificultades para volver a conciliar un sueño profundo. A largo plazo, este patrón puede generar un horario de descanso poco regular.

A esto se suma la cuestión física. Los sofás no están diseñados habitualmente para proporcionar una postura adecuada durante varias horas de sueño. Dormir encogido, con el cuello apoyado en una posición incómoda o sin suficiente espacio puede favorecer molestias en la espalda, el cuello y otras zonas del cuerpo.

Por tanto, la clave está en la frecuencia. Dormirse alguna noche en el sofá es completamente normal, especialmente después de una jornada agotadora. Sin embargo, si ocurre prácticamente todos los días y acaba sustituyendo al descanso en la cama, conviene revisar los horarios, los hábitos de sueño y el nivel de cansancio acumulado.

El sofá puede convertirse en el lugar donde el cuerpo encuentra finalmente la oportunidad de descansar después de un día intenso. Más que buscar una explicación psicológica única, lo importante es observar el contexto: cuánto se duerme, cómo se descansa y si el hábito afecta posteriormente al sueño nocturno. Si el cansancio es constante o existen dificultades habituales para dormir, sería recomendable consultar con un profesional para determinar qué puede estar detrás de esa situación.