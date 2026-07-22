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SOCIEDAD

Los psicólogos confirman que la victoria de España genera una emoción positiva porque las personas sienten que forman parte de algo más amplio que su propia experiencia cotidiana y puede recuperar vínculos

La psicología explica por qué motivo nos alegramos tanto de éxitos representativos como el de la selección española

España campeona del mundo, así lo celebraron los jugadores en el campo

España campeona del mundo, así lo celebraron los jugadores en el campo

Sara Fernández

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Cristian Miguel Villa

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Que la selección española de fútbol se coronase como campeona de la Copa del Mundo de 2026 despertó una alegría colectiva que pocas veces se experimenta en un país. Y sí, la psicóloga Ana de Cevallos aclara que tiene una explicación que radica en la propia psicología.

La psicología detrás de la alegría por el Mundial: por qué sientes la victoria como propia

Según expresa la psicóloga, hay una razón clave por la que sentimos estas emociones tan desbordantes: se deja de ver simplemente como el éxito de un colectivo ajeno y se convierte en el símbolo de un grupo del que sentimos que formamos parte.

Una frase como "Hemos ganado" no es casual, sino causal: al crecer, nuestro cerebro se desarrolla con ideas de colectivos, y pueden ser familiares, de círculo de amistad, sociales y más. Es por eso que nuestro cerebro interpreta la victoria de España como una propia.

Rodri celebra el Mundial conquistado con España.

Rodri celebra el Mundial conquistado con España. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Asimismo, que un éxito de este tipo se viva con tanta intensidad también tiene una explicación lógica, y es que nuestro cuerpo activa de forma natural un 'sistema de recompensa' que responde a la complejidad de todo el proceso.

Es decir, el hecho de sentir que 'estallamos de alegría' se debe no al resultado final únicamente, sino también a todo lo vivido previamente: tensión, nervios y esperanza que se manifiestan en un delirio colectivo. En el momento en el que se confirma la victoria, nuestro cuerpo responde con un proceso de liberación emocional.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

Y no es extraño tampoco que en el momento de celebración, incluso las personas desconocidas no lo parezcan tanto. El hecho de estar celebrando algo en común, como un colectivo con los mismos objetivos, refuerza los vínculos sociales y reduce la sensación de aislamiento.

De hecho, esa sensación de cohesión social se transmite también a la positividad con la que se vive en el día a día. Aunque la psicología dice que no es permanente, durante los días posteriores a un gran éxito como es ganar el Mundial, muchas personas viven su día a día con un mayor grado de optimismo.

España brinda la Copa del Mundo a su gente

España brinda la Copa del Mundo a su gente / RFEF

En ello juega un papel clave la 'memoria colectiva', que viene a ser los recuerdos asociados a un momento de esta magnitud. Muchas personas recuerdan aún con quién estaban o qué hacían cuando España ganó el Mundial en 2010. Esa memoria compartida también refuerza la sensación de unión social.

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En definitiva, la alegría compartida por la victoria de la selección española es una respuesta natural a cómo vivimos en sociedad; el hecho de pertenecer, de compartir objetivos en grupo y de sufrir y alegrarse por ello es una parte natural de la psicología humana. Y con algo de suerte, será algo que volvamos a vivir dentro de 4 años.

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