Los psicólogos lo confirman: los niños nacidos entre 1960 y 1970 crecieron más fuertes emocionalmente por esta razón

Un campo tan extenso como el de la psicología también es capaz de introducir nuevas tesis e hipótesis conforme va avanzando el tiempo. Últimamente, muchos expertos se preguntan si es cierto que los niños nacidos entre 1960 y 1970 eran más fuertes emocionalmente.

Varios investigadores creen que sí, aunque no precisamente por haber recibido una educación de mayor calidad como se creía, sino opor alguno mucho más simple: tenían más libertad y menos supervisión constante de parte de sus padres.

Estos especialistas en psicología señalan que muchos niños de aquellas décadas crecieron aprendiendo a resolver problemas solos. Pasaban horas jugando en la calle, discutían con amigos sin que interviniera un adulto y gestionaban el aburrimiento inventándose cualquier actividad.

Niños jugando al fútbol. Envato / Envato

Hoy en día, en cambio, la infancia está mucho más controlada por los padres y la tecnología. Y eso tiene una influencia muy negativa en cuanto a la fortaleza emocional de los pequeños.

Un metaanálisis reciente elaborado a partir de 52 investigaciones concluye que la sobreprotección parental está relacionada con mayores niveles de ansiedad y depresión en adolescentes y adultos jóvenes.

Los autores detectaron patrones repetidos en varios países y contextos sociales: cuanto mayor era el control paterno, más frecuentes eran los síntomas emocionales intensos como preocupación excesiva, tristeza o inseguridad.

Por supuesto, la psicología no busca que los padres abandonen a su suerte a los hijos, pero sí que les permitan experimentar pequeñas frustraciones cotidianas como resolver conflictos con amigos, afrontar posibles decepciones o asumir riesgos. Solo así serán capaces de autorregularse en el plano emocional.

También es importantísimo el llamado 'juego libre': los niños que disfrutaban de más tiempo de juego no estructurado desarrollaban mayor control emocional y comportamental a futuro.