Los psicólogos coinciden: estas son las claves para saber si eres una persona narcisista

Las redes sociales han cambiado la forma en la que contemplamos el mundo y esto ha provocado que muchos términos se utilicen de forma incorrecta, sobre todo, en lo relacionado al campo de la salud mental.

Así lo refleja el psicólogo Harits Casás en una reciente entrevista para Infobae, el cual se ha centrado en asegurar que últimamente se ha banalizado mucho la palabra narcisista, atribuyéndole un significado más profundo.

Para empezar, hay que distinguir el uso común de esta palabra de lo que realmente implica en el manual de los psicólogos (como el DSM-V). En este último caso, hace referencia a un trastorno de personalidad que cuenta con varios síntomas a revisar.

En este sentido. Casás asegura que no es narcisista únicamente la persona que manipula a otra o se involucra con ella a través de una relación tóxica, sino que habría más pautas a tener en cuenta.

Para el experto, una de las más definitorias tiene que ver con que los narcisistas recurren a esa manipulación "con malas intenciones o a niveles excesivos", tratando de destruir cualquier logro de la persona con la que esté hablando.

De ahí que sea esencial hacer mención a una segunda pausa: la persona con trastorno narcisista "tiene fuertes sentimientos de grandeza y cree firmemente que es superior a los demás en todos los casos".

¿Cómo podemos diferenciar entonces de una persona que muestre conductas narcisistas de otra con un trastorno de personalidad? Muy sencillo, la psicología define que estos últimos han de presentarse de forma rígida y formar parte de la estructura integral de la persona.

Es decir: las personas con trastorno narcisista tenderán a relacionarse bajo estas pautas con todo el mundo, mostrando comportamientos que no son flexibles ni se adaptan a la situación que viva en ese momento.