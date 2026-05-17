Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando un calendario de papel suelen ser personas más organizadas y conectadas con lo esencial

Hace unos años era normal tener un calendario colgado en la cocina o en la pared. Allí se apuntaban cumpleaños, citas médicas, reuniones familiares o cualquier compromiso importante para no olvidarlo.

Con el paso del tiempo y la llegada de los teléfonos móviles, esa costumbre fue desapareciendo poco a poco y hoy la mayoría de personas prefiere usar alarmas, aplicaciones y recordatorios digitales.

El uso del calendario físico es de ser una persona más organizada

Aun así, quienes siguen utilizando un calendario de papel mantienen una rutina que, según la psicología, puede reflejar ciertos rasgos de personalidad muy concretos. No se trata solo de una cuestión de nostalgia, sino también de la forma en la que organizan su vida y se relacionan con sus responsabilidades diarias.

Para muchas personas, escribir a mano no es solo una cuestión de organización, sino también una forma de dar valor a los recuerdos y a los momentos importantes. Conservar notas, calendarios o apuntes físicos crea una conexión más cercana con lo vivido, algo que no siempre se consigue con lo digital.

Mujer mirando el calendario / Ramón Gutiérrez

Revisar esas páginas con el paso del tiempo puede despertar emociones, traer recuerdos concretos e incluso generar cierta sensación de nostalgia y felicidad.

Además, quienes rodean una fecha importante con rotulador rojo o subrayan ciertos días en su calendario no solo están organizando su tiempo: también están creando pequeños momentos de ilusión.

El psicólogo Robert Zajonc sostenía que cuanto más familiar nos resulta algo, más apego emocional desarrollamos hacia ello. Por eso, volver constantemente a una fecha marcada puede hacer que cobre un valor especial incluso antes de que llegue.