Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jornada unificada LaLigaDónde ver MultiLigaSevilla - Real MadridÁlex MárquezMotoGPCiclistasÁlex Márquez accidenteGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaSinner - RuudZegama 2026Barcelona BetisBarcelona - Betis horarioBarcelona - Betis alineacionesJornada unificadaCalculadora descensoDieta LewandowskiFitnessAlbert BecklesImpuesto de sucesionesRefugio LewandowskiXabi Alonso refugioRécord BarçaSwatch BarcelonaPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

Sociedad

Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando un calendario de papel suelen ser personas más organizadas y conectadas con lo esencial

Anotar citas, tareas o recuerdos a mano no solo ayuda a desconectar del móvil, también refleja una forma de vida más tranquila, práctica y consciente del día a día

Hombre apuntando en el calendario

Hombre apuntando en el calendario

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Hace unos años era normal tener un calendario colgado en la cocina o en la pared. Allí se apuntaban cumpleaños, citas médicas, reuniones familiares o cualquier compromiso importante para no olvidarlo.

Con el paso del tiempo y la llegada de los teléfonos móviles, esa costumbre fue desapareciendo poco a poco y hoy la mayoría de personas prefiere usar alarmas, aplicaciones y recordatorios digitales.

El uso del calendario físico es de ser una persona más organizada

Aun así, quienes siguen utilizando un calendario de papel mantienen una rutina que, según la psicología, puede reflejar ciertos rasgos de personalidad muy concretos. No se trata solo de una cuestión de nostalgia, sino también de la forma en la que organizan su vida y se relacionan con sus responsabilidades diarias.

Para muchas personas, escribir a mano no es solo una cuestión de organización, sino también una forma de dar valor a los recuerdos y a los momentos importantes. Conservar notas, calendarios o apuntes físicos crea una conexión más cercana con lo vivido, algo que no siempre se consigue con lo digital.

Mujer mirando el calendario

Mujer mirando el calendario / Ramón Gutiérrez

Revisar esas páginas con el paso del tiempo puede despertar emociones, traer recuerdos concretos e incluso generar cierta sensación de nostalgia y felicidad.

Además, quienes rodean una fecha importante con rotulador rojo o subrayan ciertos días en su calendario no solo están organizando su tiempo: también están creando pequeños momentos de ilusión.

Noticias relacionadas y más

El psicólogo Robert Zajonc sostenía que cuanto más familiar nos resulta algo, más apego emocional desarrollamos hacia ello. Por eso, volver constantemente a una fecha marcada puede hacer que cobre un valor especial incluso antes de que llegue.

TEMAS

  1. Bajo investigación: las posibles razones de la muerte de los cinco buceadores en las Maldivas
  2. José María Camarero, experto en economía: 'Si tienes dinero en una cuenta bancaria y no lo mueves durante mucho tiempo, el Estado se lo queda
  3. Los Mossos obligan a cerrar la tienda de Swatch en Barcelona por la 'fiebre' del reloj 'Swatch x Audemars Piguet'
  4. Modificación en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  5. José Elías señala el oficio que gana más que muchas carreras universitarias: 'No conozco a ninguno que no tenga piso y cobre menos de 1.700 euros
  6. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
  7. Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
  8. Nueve colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España, según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando un calendario de papel suelen ser personas más organizadas y conectadas con lo esencial

Los psicólogos coinciden: quienes siguen usando un calendario de papel suelen ser personas más organizadas y conectadas con lo esencial

Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa

Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa

Una cala en España, entre las mejores playas del mundo según 'The World’s 50 Best Beaches': un paraíso de aguas cristalinas de color azul turquesa y acantilados rodeados de pinos

Una cala en España, entre las mejores playas del mundo según 'The World’s 50 Best Beaches': un paraíso de aguas cristalinas de color azul turquesa y acantilados rodeados de pinos

En directo | El paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas

Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe"

Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe"

Jordi Roca, chef: “Soy 51% del Girona y 49% del Barça”

Jordi Roca, chef: “Soy 51% del Girona y 49% del Barça”

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La ayuda de hasta 4.000 euros que puede cambiar tu economía familiar: así puedes conseguirla en Madrid

La ayuda de hasta 4.000 euros que puede cambiar tu economía familiar: así puedes conseguirla en Madrid