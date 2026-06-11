Los psicólogos coinciden: si no respondes a los grupos de WhatsApp, probablemente tengas ansiedad y no lo sepas

WhatsApp ha cambiado nuestra manera de vida en muchos sentidos, pero uno de los más importantes tiene que ver con la creación de un plano de comunicación nuevo que ofrece muchos detalles sobre nuestro comportamiento.

Así lo asegura la experta psicóloga Silvia Martínez en la revista "Estudios de la Ciencia de la Información y de la Comunicación", donde afirmaba que no contestar en los grupos de WhatsApp puede decir más de ti de lo que crees.

Mientras algunos interpretan esto último como un gesto de desprecio, la especialista ofrece una interpretación alternativa: es posible que las personas que no participen mucho en estos grupos padezcan ansiedad.

Entre las pautas a tener en cuenta, Silvia Martínez expone la posibilidad de que dichas personas sientan cierta presión por responder al momento o de forma óptima, lo que haría que postergasen la respuesta de manera indefinida.

Esto es algo propio también de aquellas personas que son más reservadas y valoran su privacidad por encima de todo, no dando demasiada importancia a exponer su opinión en un grupo amplio de usuarios.

Esto último es algo que también denota cierto autocuidado por parte de quienes actúan así, dado que están haciendo una mejor gestión del tiempo digital y, además, no buscan validación de manera desesperada.

En este sentido y según recogía la experta psicóloga, aquellas esto también es propio de quienes saben poner límites con respecto a su espacio, constando como una conducta de autorrespetoropia intimidad.

Con estas pautas en mente, queda claro que hay conductas que esconden más de lo que parece y Silvia Martínez ofrece una de cal y otra de arena: si no participas en los grupos de WhatsApp, pude que sea una manera de autocuidado, pero también una forma retorcida de ansiedad.