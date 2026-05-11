PSICOLOGÍA
Los psicólogos coinciden: las personas nacidas entre 1960 y 1970 han desarrollado habilidades como la resolución de problemas, la tolerancia a la frustración y la autorregulación emocional
Los jóvenes se encuentran ante un declive en estas habilidades personales y sociales
Crecer durante las décadas de 1960 y 1970 pudo influir de forma decisiva en la manera de afrontar los problemas en la vida adulta. Así lo sostienen distintos expertos en psicología, que señalan que muchas personas de esas generaciones desarrollaron una mayor capacidad de adaptación y autonomía debido al contexto social y familiar de la época.
En aquellos años, era habitual que los niños pasaran más tiempo solos o sin supervisión constante de los padres. Las largas jornadas laborales y un estilo de crianza menos intervencionista hacían que muchos menores tuviesen que entretenerse por su cuenta, resolver pequeños conflictos cotidianos o tomar decisiones sin ayuda inmediata de un adulto.
Según los especialistas, esta exposición temprana a ciertas dificultades favoreció habilidades como la tolerancia a la frustración, la resolución de problemas y el autocontrol emocional. En psicología, este fenómeno suele relacionarse con el concepto de resiliencia, entendido como la capacidad de adaptarse a situaciones complicadas sin derrumbarse emocionalmente.
Algunos investigadores también vinculan este desarrollo con lo que se conoce como "inoculación al estrés". Se trata de una teoría cognitivo-conductual que sostiene que afrontar pequeñas dosis de estrés o incomodidad desde edades tempranas puede ayudar a desarrollar herramientas emocionales útiles para el futuro.
En otras palabras, aprender a manejar problemas cotidianos desde niño puede facilitar la gestión de situaciones difíciles en la vida adulta.
En contraste, muchos expertos apuntan a un modelo de crianza cada vez más común en la actualidad: el de los llamados "padres helicóptero". Este término hace referencia a madres y padres excesivamente protectores o controladores, que supervisan constantemente la vida de sus hijos e intervienen rápidamente ante cualquier dificultad.
Diversos estudios sugieren que este tipo de sobreprotección puede dificultar el desarrollo de la independencia emocional y la capacidad para gestionar la frustración. Además, algunos especialistas advierten de que los menores necesitan equivocarse, asumir pequeñas responsabilidades y resolver conflictos por sí mismos para desarrollar seguridad y madurez.
Aun así, los psicólogos insisten en que ninguno de los extremos resulta ideal. Ni una crianza excesivamente dura ni una protección constante parecen ser la mejor solución. El equilibrio entre apoyo, autonomía y acompañamiento continúa siendo una de las claves más importantes en el desarrollo emocional y social durante la infancia.
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
- Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
- La Seguridad Social lo confirma: los nacidos entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de su pensión si cumplen estos requisitos
- David, fontanero autónomo: 'Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Confirmado por el BOE: sube el precio del tabaco en algunas marcas y esto es lo que costará fumar a partir de ahora
- Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones