Los psicólogos coinciden sobre las personas que no hablan por grupos de WhatsApp: "Lo hacen como forma de respeto hacia uno mismo"

Conforme se han asentado las tecnologías de la comunicación, aplicaciones como WhatsApp se han convertido en uno de los pilares fundamentales de la socialización en Internet, amasando a millones de usuarios a lo largo de todo el globo que basan gran parte de sus relaciones interpersonales en esta plataforma.

Es sencilla, cómoda y gratis, sin embargo, es precisamente por estas razones que cada uno le da un uso distinto, de modo que hay individuos que usan WhatsApp mínimamente, tardan en responder los mensajes y, quizá, ni se han tomado el tiempo de colocarse una foto de perfil.

A partir de estas nociones, Rebeca Cáceres, psicóloga, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, explicó por qué hay personas que toman la decisión de prácticamente nunca interactuar a través de grupos de WhatsApp.

"No hay una forma 'correcta' de comportarse ante los grupos de WhatsApp. Esto es como la vida misma: depende de un montón de factores y no podemos buscar perfiles de personalidad en esta manera concreta de actuar, tanto si se responde como si no", detalló.

"Que alguien no escriba en un chat grupal no es un gesto de desprecio ni un mensaje implícito contra nadie. Es una decisión propia que debemos respetar. Pensar 'me está ignorando' o 'no le importo' responde más a nuestra interpretación emocional que a la intención real de la otra persona", asimismo aclaró.

Después, profundizó alegando que no responder puede ser una forma de autocuidado: "Hay personas que no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales. Es una forma de respeto hacia uno mismo, porque implica actuar en coherencia con los propios valores, gustos y formas de estar en el mundo".

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Y, finalmente, concluyó asegurando que "la convivencia digital también requiere acuerdos y límites", de manera que no es adecuado juzgar la forma en que otros usuarios deciden utilizar WhatsApp puesto que esta es una expresión de aquello que, en términos de salud mental, les hace sentir más cómodos.