Los psicólogos coinciden: las personas más amables suelen sufrir una soledad que casi nadie ve

Todos conocemos a alguien que siempre está disponible cuando surge un problema. Es la persona que responde al teléfono a cualquier hora, escucha durante horas sin juzgar y aparece cuando los demás atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, la psicología advierte de que muchas de estas personas esconden una forma de soledad que pasa completamente desapercibida.

A simple vista no parecen estar solas. Tienen amigos, conversaciones frecuentes y personas que confían plenamente en ellas. Pero los expertos explican que existe una diferencia importante entre estar rodeado de gente y tener a alguien en quien apoyarse cuando las cosas se complican.

Según diversos estudios psicológicos, muchas personas acostumbradas a cuidar emocionalmente de los demás terminan ocupando un papel muy concreto dentro de sus relaciones.

Son quienes escuchan, aconsejan y sostienen, pero rara vez comparten sus propias preocupaciones. Con el tiempo, esa dinámica genera vínculos desequilibrados en los que la cercanía fluye en una sola dirección.

Foto de recurso. Depresión, salud mental. Angustia / RAFA VAZQUEZ / FDV

Los especialistas señalan que este comportamiento suele tener raíces profundas. Muchas de estas personas aprendieron desde la infancia a priorizar las necesidades ajenas sobre las propias, convirtiéndose en figuras responsables y emocionalmente disponibles para quienes las rodeaban.

El problema aparece cuando necesitan ayuda. Aunque tienen numerosos contactos y amistades, sienten que no existe nadie a quien llamar con la misma confianza con la que otros recurren a ellas. No se trata de falta de compañía, sino de ausencia de reciprocidad emocional.

Por eso los psicólogos recuerdan la importancia de construir relaciones donde también exista espacio para mostrarse vulnerable. Escuchar a los demás es una virtud, pero permitir que otros nos escuchen también forma parte de una amistad sana.

La verdadera soledad, concluyen los expertos, no siempre consiste en estar solo. A veces aparece cuando llevas años siendo el apoyo de todos y descubres que nadie sabe que tú también lo necesitas.