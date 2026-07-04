Los psicólogos coinciden: "El mayor aliado del insomnio es el miedo a no poder dormir. Debes olvidarte de la hora que es y de si mañana vas a estar más o menos cansado"

El descanso es una necesidad biológica fundamental, que permite que el organismo se recupere y consolide aspectos tan importantes como la memoria y el aprendizaje. Además, regula el estrés, repara los tejidos musculares y fortalece el sistema inmunológico.

Por este motivo, dormir correctamente es clave para nuestra salud. De hecho, la falta de sueño es un factor de riesgo que eleva el peligro de sufrir hipertensión, obesidad, diabetes, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares y enfermedades neurodegenerativas.

En este contexto, 'El Periódico' ha entrevistado al psicólogo y divulgador sobre el insomnio Rafael Santandreu. Durante la conversación, el experto recuerda que "el 80% de los problemas de insomnio que padece la gente son por motivos psicológicos".

Rafael Santandreu / El Periódico

Por este motivo, el artículo señala que habría que tratarlos desde la psicología, no con farmacología o la popular "higiene del sueño". Según Santandreu, la mayoría de las personas que duermen mal lo hacen porque han desarrollado malos pensamientos.

"El mayor aliado del insomnio es el miedo a no poder dormir", explica el psicólogo. Esta situación es muy recurrente entre las personas que padecen insomnio, debido al temor de repetir la experiencia y sufrir las consecuencias al día siguiente, generando más problemas para conciliar el sueño.

El divulgador sostiene que "para vencer un miedo, el mejor método que existe es enfrentarse a él". Al respecto, Santandreu recomienda restar importancia a los despertares nocturnos: "Dormir ocho horas del tirón no es natural".

De hecho, el especialista recuerda que el sueño bifásico era el más habitual en la Edad Media: "La gente dormía cuatro horas, hacía alguna actividad, y luego dormía otras cuatro". Finalmente, el psicólogo subraya que "debes olvidarte de la hora que es y de si mañana vas a estar más o menos cansado. Si lo haces bien, acabarás durmiéndote".