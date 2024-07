Un psicólogo revela los 5 motivos por los que una pareja continúa a pesar de no quererse

Cuando comienzas una relación el enamoramiento es absoluto, y parece que nada ni nadie puede detener esa pareja. No obstante, con el paso del tiempo la pasión va mermando, y la rutina se apodera del día a día. En otros casos, es la tentación de elementos externos, el estrés o el trabajo, hay muchas razonas por las que las parejas acaban rompiendo.

Por otra parte, están las parejas que a pesar de emitir y recibir señales de que su relación es caduca, continúan luchando. En ocasiones, solo las personas del exterior se dan cuenta de estos detalles, pero otras veces, los propios miembros de la relación son conscientes, y aun así deciden continuar. En este contexto, la revista 'Best Life' ha recopilado los motivos por los que algunas parejas se niegan a abandonar.

Culpabilidad

El psicólogo estadounidense, Adrich Chan, asegura que "sentirse culpable por querer cortar al sentir que debes algo a tu pareja es un mal motivo por el que seguir", y razón no le falta. "Lo importante es priorizar la propia felicidad y el bienestar", añade. El pensamiento de dejar sola a la otra persona puede llegar a bloquear al individuo, que debe tomar la decisión.

Presión social

Chan apunta que "decidir continuar por presiones externas, como las expectativas familiares o el miedo a ser juzgados, no es nada sano para la relación". El especialista cree que "vuestra unión debe estar basada en sentimientos propios y el deseo de querer proseguir, no lo que piensen los demás". En este aspecto, no hay que hacer caso de la opinión de familiares y amigos, y hay que priorizar el bienestar de uno mismo.

Soledad

La soledad es uno de motivos más habituales por los que la gente decide continuar su relación. Hay muchas personas que son incapaces de estar solas, y de estar bien consigo mismas. Muchos individuos buscan la aprobación en los demás. Es mejor que antes de buscar una relación, te asegures de estar bien contigo mismo.

Miedo al cambio

Chan cree que "el miedo puede intimidar, y algunas personas pueden acabar permaneciendo en una relación simplemente porque temen a lo desconocido". Este no es buen argumento para continuar con una relación. Si sigues con tu pareja por miedo a encontrar algo peor, es un enfoque erróneo.

Economía

Desafortunadamente, el precio de la vivienda ha provocado que muchas personas no consigan independizarse solas. Por este motivo, es habitual que la primera vez que salgan de casa de sus padres sea con su pareja. No obstante, en un momento delicado de la relación, hay individuos que deciden continuar por la incapacidad de marcharse a otro piso o volver a casa de sus progenitores.