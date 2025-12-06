El psicólogo Raúl Izquierdo avisa: normalizar el alcohol en Navidad es un error

Las festividades navideñas están vinculadas a conceptos de unidad, consumismo y... ¿Alcohol? Esta es la advertencia que lanza el psicólogo Raúl Izquierdo, quien considera que durante estas festividades se blanquea en exceso el consumo de bebida.

El experto comenta que durante la época de las festividades navideñas es muy sencillo apreciar cómo se dispara el hábito de beber alcohol en toda España. Incluso aquellos que no beben habitualmente suelen hacer excepciones bajo el manto de que 'es una fiesta'.

Sin embargo, lo que suele apreciarse como un momento de jolgorio generalizado, puede tener consecuencias nefastas. Es así que Raúl Izquierdo advierte de que actitudes tan pasivas ante la bebida requieren de replantear cómo gestionamos las celebraciones.

Específicamente, el experto avisa de que estos comportamientos pueden tener un impacto muy temprano en los jóvenes. Al fin y al cabo, observar de cerca cómo los adultos ingestan alcohol constantemente en las celebraciones puede lanzar un mensaje de asociación negativo.

Es por ello que el psicólogo indica que de la misma forma que las fiestas pueden tener esa connotación negativa en la idea del alcohol para con los menores, también se puede utilizar de forma inversa: para hacer comprender que consumir alcohol tiene consecuencias.

Por lo tanto, Raúl Izquierdo sugiere que no se lancen frases típicas como 'En Navidad se bebe porque lo digo yo' y que tampoco se muestre tan abiertamente la exposición al alcohol. Lógicamente, de la misma forma se recomienda dejar de lado el champán sin alcohol para los más pequeños.

Además, el experto apunta que puede ser también una buena época para fomentar la comunicación directa. Es decir, se pueden entablar conversaciones sobre los efectos del alcohol, por qué es malo su consumo habitual y cómo se debe gestionar en todo contexto.

¿Qué te parecen las recomendaciones de Raúl Izquierdo? ¿Crees que el psicólogo está en lo cierto a la hora de subrayar el blanqueamiento del alcohol en Navidad o consideras que es una etapa en la que se puede hacer una excepción para todo el mundo?