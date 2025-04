Soy psicólogo y de esta forma puedes saber si le gustas a alguien

Que alguien te diga 'me gustas' no es la única forma en la que se puede expresar un interés por ti, y de hecho en ocasiones es necesario saber entender todas las pistas no verbales que se mandan durante los intercambios interpersonales.

La psicología lleva muchos años estudiando qué pueden significar todos los gestos que se realizan durante una conversación, y en efecto hay más de uno que pueden dar a entender un interés romántico o sexual por otra persona.

Los gestos a los que debes prestar atención

Una expresión bastante obvia de interés es la que se produce cuando, en el habla, se lleva a cabo una constante inclinación mediante la que acercar posturas. Esto puede indicar un deseo más íntimo para con la otra persona.

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las miradas, de las que se pueden identificar dos tipos clave: las mantenidas y las especialmente breves, con estas últimas expresando timidez al interactuar con la persona que a uno le gusta.

Elementos también asociados con el interés por una persona remiten a gestos que expresan algún tipo de nerviosismo: risa continuada, tocarse el cabello o alguna parte del rostro pueden indicar ese desasosiego que implica ante la persona que a uno le gusta.

Es importante tener en cuenta que estos gestos no son siempre indicadores definitivos del interés de una persona. Obviamente, es necesario tener en cuenta también contexto la relación que se tiene con la persona en cuestión.

Aun así, siempre es positivo el hecho de poder interpretar mínimamente qué es lo que otra persona pueda estar pensando o sintiendo que no quiera expresar en ese momento. Ya no solo con un interés romántico sino simplemente de cortesía, en caso de que pueda haber cierta incomodidad.

Con algo de fortuna, en un tiempo puede que la psicología sea capaz de dar pistas cada vez más infalibles sobre mensajes no verbales. Hasta entonces, mejor realizar interpretaciones con la debida cautela.