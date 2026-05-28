SOCIEDAD
La psicología lo explica: las personas que necesitan tener la casa siempre ordenada esconden este rasgo emocional
Sara Navarrete alerta: "Necesitar que todo esté perfecto puede ser una señal de ansiedad"
Muchas personas son incapaces de estar tranquilas si ven ropa acumulada, platos sin recoger o cojines fuera de su sitio en el sofá. Aunque muchas veces se interprete como simple perfeccionismo, la psicología asegura que detrás de esa necesidad constante de orden se esconde una forma de regular las emociones.
La última en hablar sobre este tema tan interesante ha sido Sara Navarrete, quien explica que en muchos casos, ordenar la casa funciona como un mecanismo para recuperar sensación de control frente al estrés, la ansiedad o el caos mental.
"El orden externo muchas veces funciona como una forma de regular el mundo interno", sostiene la especialista en salud mental.
Según cuenta, cuando una persona atraviesa momentos de presión, agotamiento emocional o incertidumbre, hace tareas como limpiar, reorganizar cajones o dejar la casa impecable para generar una sensación inmediata de calma. Y no es tanto estética, como sí estabilidad emocional.
Podemos encontrar en esta explicación una base neurológica: el cerebro necesita previsibilidad y sensación de control para sentirse seguro.
Por eso, un entorno ordenado transmite estabilidad y reduce la sobrecarga mental, sobre todo en personas sensibles al desorden o acostumbradas desde pequeñas a ambientes impredecibles.
Los expertos advierten de que hay una diferencia entre disfrutar del orden y depender de él emocionalmente. El problema aparece cuando la persona no consigue relajarse si algo está fuera de su sitio, siente enfado extremo por pequeños cambios o debe revisar constantemente que todo esté perfecto.
Sara Navarrete recuerda que el orden saludable mejora la calidad de vida, pero la obsesión es un auténtico peligro para el ser humano: "la verdadera paz mental no aparece cuando todo está perfecto, sino cuando puedes seguir estando bien aunque no lo esté".
- María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
- De ser un famoso cantante a verse arruinado: 'Tiene problemas muy graves de dinero y se enfrenta a una demanda de desahucio
- Shakira sorprende al enviarle un mensaje a Gavi: 'Muy feliz
- Carme Barceló estalla en pleno directo contra María Trisac en 'El Chiringuito' tras sus palabras: 'Cuidadito con eso
- Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- Ni residencia ni vivir solo: este hombre de 84 años sorprende con su solución para envejecer acompañado
- Pep Guardiola, sobre su padre Valentí (94 años): "A lo mejor él no se da cuenta, pero toda mi familia llevará el nombre de esa grada durante muchos años"